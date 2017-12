S'han substituït per unes pilones més altes per tal de millorar la seva visibilitat

Redacció

Actualitzada 20/12/2017 a les 21:09

Els operaris treballaven durant aquest dimecres per retirar totes les pilones ubicades al Moll de Costa de Tarragona. L’actuació s’ha realitzat amb l’objectiu de substituir aquests elements per unes noves pilones més altes i de diàmetre més reduït per tal de millorar la seva visibilitat.