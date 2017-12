L'artista actuarà a la Tarraco Arena Plaça el proper 2 de març

Actualitzada 21/12/2017 a les 16:18

El cantant Pablo López visitarà Tarragona per presentar el seu Tour Santa Libertad. L'artista oferirà un concert a la Tarraco Arena Plaça el proper 2 de març a les 21.30 hores.El nou álbum del músic porta per títol Camino, fuego y libertad, que inclou 11 temes que López ha composat, gravat i produït entre el Regne Unit, Estats Units, Madrid i Barcelona.Les entrades per al concert ja estan a la venda i es poden adquirir a través d'aquest web