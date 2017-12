Els alumnes de l'IES Pere Martell fan classe sota temperatures «gèlides»

Els estudiants han d’anar amb abric i samarreta tèrmica perquè no s’arriba als 10 graus per problemes amb la calefacció

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 20/12/2017 a les 20:21

Els alumnes de l’IES Pere Martell, del complex educacional, reclamen que se solucionin immediatament els problemes amb la calefacció del centre perquè les temperatures a les aules són «gèlides». Ho assegura el delegat dels estudiants, Eduard Gòmez, qui afegeix que «a les aules de tallers hem d’anar amb samarreta tèrmica i jaqueta perquè no es pot suportar». La problemàtica, segons indicava Gòmez i tal com confirmava la direcció del centre i el departament d’Ensenyament, no és nova. «Fa vint anys que passa això. Enguany ja s’ha fet una inversió de 60.000 euros i ara es mirarà com es pot resoldre», expressaven des d’Ensenyament. De moment, però, els alumnes segueixen enfrontant-se a temperatures d’entre vuit i dotze graus a les aules.



Arribar a classe a les vuit del matí durant els mesos d’hivern s’ha convertit en una tasca molt dura pels alumnes de l’IES Pere Martell. Treure’s l’abric és una decisió agosarada. Les temperatures a les aules de tallers, no superen els deu graus. La samarreta tèrmica els acompanya a sota de les capes de roba. I el treball a classe es torna encara més feixuc de l’habitual. «Fa dues setmanes van instal·lar una nova caldera, però tampoc té potència per escalfar tota la superfície», detallava Gómez.



Per aquest motiu, ja fa algunes setmanes que els estudiants es manifesten en contra de la direcció i de la gerència per aconseguir solucions. Fins i tot mantenen reunions per tractar la problemàtica.



Però, tot i la bona predisposició del centre per solucionar-ho, els alumnes no estan gaire convençuts que això pugui solucionar-se enguany. «Ens han dit que ho arreglaran, però, no creiem que sigui aquest curs. Veurem què passa», expressava el delegat dels estudiants.



Des de la direcció i la gerència del centre asseguren ser coneixedors del problema. I, de fet, reconeixen que fa molts anys que s’hauria d’haver solucionat. «Els alumnes tenen fred i es queixen amb raó. Amb la nova caldera no n’hi ha prou, per això necessitem una actuació integral que solucioni del tot el problema», manifestava la gerent del complex educatiu, Teresa Ordobás. Les reivindicacions han arribat també al departament d’Ensenyament. La mateixa Ordobás confirmava que han mantingut contactes amb la conselleria per arreglar-ho. Des del departament, expressaven que «la caldera nova ja s’ha instal·lat, i ara es treballarà per regular-la». «És prioritat dels serveis territorials treballar per aconseguir el màxim confort dels estudiants, perquè això ja fa 20 anys que passa», subratllaven. Tot i això, encara no coneixien els detalls de les actuacions que caldrà fer en un futur. Així doncs, els estudiants hauran de seguir amb l’abric posat les properes setmanes.