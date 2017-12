Mor Albert Abelló, portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarragona

Ha mort als 57 anys d'un infart

Actualitzada 20/12/2017 a les 17:12

Mostres de condol a les xarxes socials

Consternats per la mort sobtada del nostre company de consistori Albert Abelló. El nostre condol i afecte per la seva família, amics i companys del @PDECatTarragona — ERC Tarragona (@esquerratgn) 20 de desembre de 2017

Tristor immensa en conèixer la mort del nostre company Albert Abelló.

Una abraçada ben forta a tota la família i amics i al @PDECatTarragona.

Descansa en pau Albert — Marta Pascal (@martapascal) 20 de desembre de 2017

En estat de xoc davant la pèrdua d'Albert Abelló, president de la @CambraTarragona de 2006 a 2015 — CambraTarragona (@CambraTarragona) 20 de desembre de 2017

La mort de l'Albert Abelló és una notícia trista. Una abraçada des de Reus a tots els regidors i al @Pdemocratacat de Tarragona. DEP — Marc Arza (@marcarza) 20 de desembre de 2017

Molt trist per la mort de l'Albert Abelló. Jo sempre en recordaré la seva gran vocació empresarial i de servei públic. El meu condol a la família! — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 20 de desembre de 2017

Molt tristos per la mort del company del @PDECatTarragona Albert Abelló. Mostrem el nostre condol i escalf a la família i amics. — PartitDemòcrata Reus (@PDeCATReus) 20 de desembre de 2017

Trasbalsat pel traspàs de l'amic Albert Abelló. El meu condol a la seva família, als seus companys del @Pdemocratacat i de @TGNAjuntament — Pau Ricomà (@pauricoma) 20 de desembre de 2017

Molt trista per aquesta pèrdua tan sobtada a @TGNAjuntament. Una abraçada a la família i amics de l’Albert Abelló i a la gent de @PDECatTarragona. — Arga #RenovemTGN (@argasentis) 20 de desembre de 2017

Des de CEPTA ens sumem al sentit condol als companys, familiars i amics d'Albert Abelló després de la seva pèrdua i volem destacar la seva tasca en favor dels empresaris i empresàries de les comarques de Tarragona. — Cepta Emprèn (@CeptaEmpren) 20 de desembre de 2017

Commocionat per la mort sobtada d'Albert Abelló, portaveu del PDeCat a l'Ajuntament de Tarragona. El meu condol i solidaritat per a la seva família, amics i companys #DEPhttps://t.co/X9AdT658NP — Matías Alonso (@malonsocs) 20 de desembre de 2017

Absolutament impactat per la pèrdua del company i amic de Consistori, Albert Abelló. Només puc dir que ho sento moltíssim. DEP amic. — Rubén Viñuales (@rvinualescs) 20 de desembre de 2017

Trist i consternat. Albert Abelló, la força de l’optimisme. Una gran persona, un bon amic https://t.co/3CXRWP2u1v — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 20 de desembre de 2017

El portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarrragona, Albert Abelló, ha mort d'un infart el migdia d'aquest dimecres 20 de desembre a l'edat de 57 anys. Abelló es trobava al seu despatx, situat a prop del Mercat Central.Nascut l'any 1960, Abelló és conegut per ser un emprenedor tarragoní que va fundar, l'any 1987, la cadena de supermercats dedicats a la venda especialitzada d'aliments congelats "Ana Pons". També destaca el seu càrrec de president de la Cambra de Comerç de Tarragona durant 8 anys, del 2006 al 2015. A més de ser el portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarragona també ostentava el càrrec de presidència del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), a més de ser patró de la Fundació Topromi i conseller de l’Autoritat Portuària de Tarragona.Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol per la mort del portaveu del PDeCAT a Tarragona. Diversos polítics i grups polítics han mostrat la seva consternació per la mort d'Abelló a Twitter.