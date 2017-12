Ibarra: «Som la reconciliació, el respecte i la reconstrucció»

La cap de llista per Tarragona del PSC recorda que Ciutadans «fa de crossa del PP al Congrés»

La número 1 dels socialistes a la circumscripció de Tarragona va fer balanç, aquest dimarts, de la campanya electoral, tot destacant que «el nostre compromís amb Tarragona i la seva gent és total, al 100%. Som els únics que hem parlat, amb propostes concretes, de defensar els interessos de les nostres comarques al Parlament davant del silenci absolut de la resta de candidatures. El vot en defensa de Tarragona és el vot al PSC». Ibarra també va recordar que els socialistes han organitzat desenes d’actes a totes les comarques tarragonines aquests 15 dies de campanya, destacant que ella mateixa ha recorregut «més de 2.000 quilometres per arribar a tots els territoris del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, des dels petits municipis fins a les grans ciutats».



La candidata del PSC s’ha mostrat «satisfeta de la feina que hem fet explicant la solució al conflicte que representa la candidatura socialista, liderada per Miquel Iceta, en aquestes eleccions. Som, com diuen alguns periodistes, l’opció de les tres ‘r’: de la reconciliació, del respecte i de la reconstrucció de Catalunya. Les expectatives són bones, sortim a guanyar», va reblar.



Així mateix, Rosa Maria Ibarra va demanar el vot a tots als socialistes i progressistes del país. «Però no només a ells. També demano el vot als convilatans que van votar als comuns a les passades eleccions legislatives. El cert és que les enquestes no els donen cap diputat per Tarragona en aquests comicis i cada vot suma per garantir un Govern de progrés liderat per Miquel Iceta», va afegir.



«A aquells que van votar Ciutadans fa dos anys els recordo que Cs fa de crossa del PP al Congrés i que ha estat incapaç de forçar que cap dels implicats en els innombrables casos de corrupció del PP, cap ni un, hagi dimitit. Ciutadans és un partit de dretes i cap votant progressista pot donar la seva confiança a un partit elogiat per José Maria Aznar».



Finalment, la cap de llista del PSC va apel·lar als votants catalanistes moderats que encara van confiar en Junts pel Sí el 2015: «Tots vosaltres sabeu que la DUI va ser una aventura desastrosa i profundament irresponsable. El vot al PSC és l’única opció vàlida per reconduir la situació sense humiliar ningú. Miquel Iceta serà el president de l’acord i de la reconciliació entre catalans».



En l’acte celebrat aquest diumenge, també hi van participar alcaldes i regidors del PSC d’arreu de la província, els quals van llegir un manifest de suport a la candidatura de Miquel Iceta com a nou president de la Generalitat. En el cas de Tarragona, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va reivindicar el suport a Iceta «ja que a les nostres comarques hem de recuperar un Govern de progrés, municipalista, que cregui en les potencialitats del sud de Catalunya».