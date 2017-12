El president del port de Tarragona atribueix les retallades a l'Estat

El comitè d'empresa va demanar ahir la dimissió de Josep Andreu

20/12/2017

El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Josep Andreu, assegura que les retallades socials criticades pel comitè d'empresa provenen de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE).



Segons el Port de Tarragona, ja s'ha informat al comitè d'empresa i als treballadors de les retallades en drets socials.



El comitè va reclamar ahir la dimissió d'Andreu al responsabilitzar-lo del copagament del menjador, que fins ara era gratuït per als empleats amb jornada partida, en un context de creixement de trànsits.



Andreu ha replicat avui que es tracta d'un requeriment de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), l'incompliment del qual pot comportar conseqüències al Tribunal de Comptes.



El comitè indicava que hi ha una partida pressupostària per al menjador laboral i l'APT li dóna la raó, però puntualitza que la despesa final real supera àmpliament allò aprovat en aquesta partida, de manera que la IGAE ha exigit accions correctores.



L'equip directiu de l'APT, amb el seu president al capdavant, ha elaborat un pla d'acció per ajustar aquestes despeses, a l'hora que treballa perquè altres afers socials importants s'incloguin en el futur conveni col·lectiu.



El comitè també va retreure Andreu que el port ha invertit en projectes que no són estrictament portuaris, com una passarel·la que connectarà el centre de Tarragona amb les platges, salvant la via del tren o la reforma d'un antic local en un teatre.



Andreu comenta que les partides relacionades amb el binomi port-ciutat són completament independents dels afers socials, que han estat aprovades en el Pla d'empresa i que no es poden traspassar muntants econòmics d'una partida a una altra.



Finalment, el president de l'APT reafirma el seu compromís de continuar treballant per garantir el creixement de l'enclavament, «única manera de protegir l'estabilitat i millora laboral dels seus treballadors».