Deu illes de contenidors queden obsoletes abans de ser estrenades

Moltes es van posar en carrers pròxims a l’Hospital Joan XXIII, on encara no s’han construït edificis

Actualitzada 19/12/2017 a les 21:30

Deu illes de contenidors soterrats seran eliminades en els pròxims mesos tot i no haver estat estrenades, després que l’Ajuntament de Tarragona hagi pres la decisió de substituir 240 contenidors d’aquestes característiques per altres de superfície onze anys després de posar-les, per obsolets. Aquest fet ha implicat fer una despesa econòmica innecessària força important. La construcció de les 95 primeres illes va tenir un cost de 7.118.071 euros, dels quals el 80% van ser finançats per la Unió Europea i el 20% restant per l’Ajuntament. La primera illa es va habilitar el juliol del 2006 al barri de Sant Pere i Sant Pau.



L’Ajuntament va informar que les deu illes que no han entrat en servei de manera oficial i que seran clausurades es troben en carrers de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII, com la que hi ha al carrer Josep Maria Alomà, que encara conserva un dels plàstics que es van posar per impedir que la gent hi aboqués deixalles, però també hi ha en les proximitats de la plaça Verdaguer.



Aquestes illes es van col·locar en una zona que s’acabava d’urbanitzar i on encara no s’ha edificat. El fet de no haver-se produït un creixement urbanístic com a conseqüència de la crisi econòmica ha estat el motiu per al qual els contenidors han estat clausurats des de la seva instal·lació, va dir l’Ajuntament. De fet, aquesta redacció va poder comprovar aquest dimarts que els orificis d’alguns contenidors segueixen precintats, mentre que altres van ser forçats per ciutadans per introduir-hi objectes, tot i no estar operatius de manera oficial. Altres, presenten desperfectes i, en alguns casos, s’aprecien elements a mig ficar i que sobresurten.



L’Ajuntament va informar que les deu illes no estrenades seran les últimes en ser retirades, donat que en alguns dels indrets on estan ubicats no hi resideix gent per l’absència d’edificis.



A més de l’obsolescència, els contenidors soterrats distribuïts pel terme municipal també seran retirats perquè han estat qüestionats per entitats veïnals a causa de les males olors que desprenen. L’any 2012 l’Associació de Veïns de la Ciutat de Tarragona des de Sant Ramon i Sant Salvador ja va denunciar la forta pudor que desprenien els contenidors soterrats del barri i demanava una neteja en profunditat d’aquests.



Les primeres illes que seran retirades de la via pública són les que es troben al barri del Serrallo. L’Autoritat Portuària es farà càrrec d’unes obres que començaran a inicis del 2018.