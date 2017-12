Detenen a Tarragona un lladre que conduïa amb un cotxe robat i ha xocat en fugir dels Mossos

El detingut és un veí de Tarragona de 25 anys que acumula 41 detencions, la majoria per delictes contra el patrimoni

Redacció

Actualitzada 20/12/2017 a les 12:16

Els Mossos d’Esquadra han detingut, la matinada d’aquest dimecres 20 de desembre, un veí de Tarragona de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori furt d’ús de vehicle i un delicte de resistència a l’autoritat.



Els fets es remunten a la passada nit, quan una patrulla de la policia autonòmica que feia prevenció a la Part Alta de Tarragona ha vist un vehicle que constava robat. Els agents han intentat aturar el conductor, el qual ha fugit accelerant bruscament.



Els agents han donat l’avís a la resta de patrulles per tal d’aturar amb seguretat el vehicle escàpol. El conductor ha entrat al carrer Marquès de Montoliu a gran velocitat i, en girar en direcció a la Plaça Imperial Tarraco, ha col·lidit contra un vehicle estacionat.



El conductor ha fugit a peu, però els mossos l’han pogut enxampar al carrer Joana Jugan. L’individu, que en tot moment ha fet cas omís a les indicacions dels agents, s’ha resistit activament però ha acabat detingut.



Un cop identificat, els mossos han comprovat que li constava una ordre de detenció emesa pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Valls. En l’escorcoll, els agents li han trobat també una navalla, motiu pel qual ha quedat denunciat administrativament.



El detingut, que acumula 41 detencions, la majoria per delictes contra el patrimoni, passarà demà a disposició judicial.