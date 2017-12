Cs s'abstindrà i permetrà l'aprovació dels pressupostos municipals de Tarragona

ERC, el PDeCAT, la CUP i ICV votaran en contra, mentre que es desconeix encara el vot d’UxA i de la regidora no adscrita

Actualitzada 19/12/2017 a les 23:38

L’aprovació dels pressupostos municipals per l’any 2018 s’aprovarà aquest divendres al plenari de l’Ajuntament gràcies a l’abstenció del grup de Ciutadans, que compta amb tres regidors després que Beatriz Pérez abandonés fa uns mesos la formació taronja. Així doncs, els comptes tindran el suport de l’equip de govern –PSC i PP–, amb el vot a favor dels nou regidors socialistes i els quatre dels populars –13 en total–. Per contra, ERC –4 regidors–, el PDeCAT –2 regidors–, la CUP –2 regidors– i ICV –una regidora– votaran en contra. A falta de conèixer quina serà el posicionament del regidor d’Units per Avançar (UxA), Josep Maria Prats, i la regidora no adscrita, Beatriz Pérez, els pressupostos s’aprovaran per, com a mínim, 13 vots a favor, 9 en contra i 3 abstencions.



L’equip de govern format pels socialistes i els populars no acusarà la baixa en el pacte de Josep Maria Prats (UxA), qui va abandonar la regidoria de Cultura després dels fets de l’1 d’octubre. El seu vot podria haver estat decisiu en el cas que Cs s’hagués posicionat en contra dels comptes elaborats pel regidor d’Economia i Hisenda, Pau Pérez (PSC). Això, però, no serà així, perquè tal com va confirmar ahir a aquest mitjà el líder de la formació taronja, Rubén Viñuales, «divendres ens abstindrem».



La decisió del grup municipal de Cs podria sorprendre si es té en compte que l’any passat va votar en contra d’uns pressupostos «similars» als d’enguany, segons la qualificació de la resta de l’oposició. Els pressupostos del 2017 van rebre els vots a favor del PSC i del PP, que en aquella ocasió van tenir el suport de Josep Maria Prats.



El 28 de novembre de 2016, el portaveu de Cs, Rubén Viñuales, va titllar de «temerari» supeditar la inversió a la venda de patrimoni. Enguany, entre les inversions previstes, figura una partida d’1 milió d’euros que es dedicarà als barris; 1.300.000 euros per impulsar el desenvolupament del PP10 (pla parcial d’Ikea); 500.000 destinats al Banc d’Espanya; 350.000 per substituir les 119 illes de contenidors soterrats; i 200.000 per millores als polígons industrials, 100.000 euros per l’adequació del Camp de Mart i 100.000 més per l’adquisició d’habitatge social. En tot cas, però, la més destacada és la que té l’objectiu d’obrir al públic la Font dels Lleons, amb un pressupost d’1,95 milions d’euros. I totes aquestes inversions estaran supeditades a la venda de patrimoni, amb excepció de la urbanització de l’entorn d’Ikea, realitzada amb recursos propis.



Caldrà esperar per conèixer els motius de la formació taronja per aprovar els pressupostos. L’any 2016, també reclamaven una partida per pressupostos participatius i un pla de xoc als barris, qüestions que apareixen enguany amb una despesa de 15.000 euros per a la participació ciutadana i de 8,8 milions d’euros per als barris.



Per la seva banda, des d’ERC, la CUP i el PDeCAT han estat clars. Albert Abelló (PDeCAT) i Laia Estrada (CUP), van criticar durament que les inversions estiguin supeditades a la venda de patrimoni. «Se’ls hauria de caure la cara de vergonya», va manifestar el cap dels demòcrates, que considera que l’equip de govern «s’està rient dels tarragonins i tarragonines». «Han tornat a fer uns pressupostos d’esquena a la ciutadania. No hi ha cap mena de voluntat de fer participar ciutadania i les inversions són una presa de pèl, només es paga amb recursos propis l’urbanització del PP10», deia la portaveu dels anticapitalistes.