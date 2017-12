Casado: «La recuperació de la legalitat ha atenuat el sentiment d'odi»

Assegura que Rajoy «ha donat veu als catalans»

Actualitzada 19/12/2017 a les 21:08

El Partit Popular tancava, aquest dimarts a la tarda, la campanya electoral a la circumscripció de Tarragona, i ho feia amb un acte de petit format a l’Audiència Nacional dirigit a les Noves Joventuts, però de la mà d’una de les figures emergents més destacades de la formació, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado. «Tenim un projecte de futur per recuperar tot allò que s’ha perdut a través de la malversació econòmica derivada del procés», va assenyalar Casado, que considera que «Rajoy ha donat veu als catalans» a través de l’aplicació de l’article 155. «El procés havia despertat un sentiment d’odi, però Catalunya és una terra sensata i pacífica i, amb la recuperació de la legalitat, aquest sentiment s’ha atenuat i ara cal mantenir-ho», afegia. Així mateix, el vicesecretari de Comunicació va destacar la recuperació de la «convivència» com un dels punts centrals del partit i va incidir en la «fractura social» que es viu a Catalunya, «que farà que per Nadal hi hagi famílies que no es reuneixin per culpa de la independència», un procés que considera que «ha adoctrinat».



A l’acte també hi va ser present el cap de llista per la circumscripció de Tarragona, Alejandro Fernández, qui Casado va descriure com tota una «referència», amb «principis sense complexos» i que «estima aquesta terra». «Quan vinc a Tarragona, vinc a veure un amic», va destacar el vicesecretari de Comunicació.