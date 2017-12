«És molt pervers fins a on han arribat alguns i això ho hem de combatre»

El candidat escollit pel president Puigdemont està convençut que no guanyaran els partits del bloc dit constitucionalista

— Fins fa unes setmanes militava a ERC i ara encapçala la llista de Junts per Catalunya. Perquè aquest canvi?

— Era partidari de la llista única. ERC va apostar per anar per separat. Sóc del secretariat de juristes de l’Assemblea Nacional Catalana i venia de fer campanya per l’1 d’octubre. Vaig decidir donar-me de baixa perquè no podia aportar res al partit. A ERC tinc molts amics i ho vaig fer de manera discreta. Una setmana després, em va trucar el president Puigdemont, un fet que no esperava.



— Puigdemont li va donar algun consell quan va demanar-li que fos cap de llista?

— Vés amb compte amb el que dius, em va dir. És molt pervers fins a on hem arribat i això ho hem de combatre.



— Vostè ha militat a ERC i la segona de la llista, Teresa Pallarès, al PSC.

— És un privilegi compartir llista amb ella. Teresa podria ser, perfectament, qui l’encapçalés per la seva experiència, ja que ha estat subdelegada del Govern a Tarragona. Ella reivindica infraestructures que fa deu anys ja es demanaven. La nostra llista és transversal. També tenim alcaldes del PDeCAT, com Albert Batet, membres de l’ANC o empresaris. Tanca la llista Andreu Suriol, qui ha estat president de la Cambra de Comerç de Tarragona fins fa molt poc temps.



— Per quin motiu gairebé no s’ha qüestionat que els dos primers de la llista hagin militat en altres partits? Fa uns anys hauria estat polèmic.

— La llista respon, de fet, a l’excepcionalitat de la situació actual. Com he dit, jo era partidari d’una llista única. Tenim el president a l’exili i el vicepresident a la presó. Feia falta una resposta unitària, CUP inclosa, però ERC va optar per presentar la seva pròpia llista i el president ha fet la seva. A Teresa li he dit que m’havia manifestat en contra d’ella a la Subdelegació del Govern. Ara, coincidim en moltes coses.



— Quin missatge li envia a aquell ciutadà que dubta quina formació votar?

— El mandat de l’1 d’octubre continua sent vigent. Li dic que volem que Catalunya esdevingui un Estat en forma de República, i únicament es pot fer de forma democràtica i pacífica.



— Com qualifica aquestes eleccions?

— Que gent que és candidata en unes eleccions siguin a la presó per delictes inexistents, per perversió jurídica, fa que la situació sigui brutal.



— Com valora la possibilitat que guanyi les eleccions el bloc dit constitucionalista.

— No em plantejo aquesta opció. Estic convençut que no es donarà. Després de les eleccions, poden donar-se tres escenaris. El primer, el de les forces que es presenten que són partidaris d’una solució democràtica, fent un referèndum pactat; la segona, la unió de les tres forces independentistes, i, la tercera, que la llista més votada sigui la del president Puigdemont, pel que suposa de recuperació del govern legalment escollit.



— Què li passa pel cap quan sent expressions com a por ellos, cal desinfectar o hem descapçat adversaris polítics?

— Quan vaig sentir que deien a por ellos ho vaig trobar terrible, perquè uns ciutadans van animar els policies a ser violents contra altres ciutadans, entre els quals hi ha la meva dona, independentista de Còrdova i que està molt orgullosa de ser-ho, i que l’1 d’octubre estava d’apoderada en un col·legi electoral. El terme desinfectar ja el va utilitzar Hitler l’any 1939. Quan l’objectiu de partits és acabar amb el rival, amb l’independentisme, potser volen un règim de partit únic? Jo els vull convèncer. Almenys, Ciutadans dóna la cara. És pitjor el PSC, que parla de reconciliació, quan ha votat el 155 i, per tant, aniquilar les nostres institucions. Iceta va dir que els empresonaments eren desproporcionats i porta en la seva llista membre de Societat Incivil Catalana. Sí, ho dic bé, incivil. No he votat mai el PSC, però ha estat un partit fonamental en la política de consens d’aquest país, com en el model d’escola, i ara va de la mà d’aquells que volen arrasar el país. És molt trist.



— Les enquestes prediuen que el PP, el partit que ha convocat les eleccions en aplicació del 155, pot quedar últim. Quina incidència pot tenir en l’àmbit de l’Estat?

— El partit que pot ser el menys votat és, també, el que té les grapes posades al damunt del país i el que ens impedeix tenir el Govern legalment escollit. En l’àmbit de l’Estat, lamentablement no hi haurà cap efecte perquè Catalunya els importa tres ràvens i, amb la rojigualda, el Partit Popular ha atrapat a socialistes i a Ciutadans.