La Fira de Nadal perd fins a mil euros per parada per haver començat tard

A més, els paradistes asseguren que, enguany, s’està venent menys que en anteriors perquè «la Fira no llueix igual»

Actualitzada 18/12/2017 a les 19:56

La Fira de Nadal de Tarragona no llueix com altres anys. Aquesta és la sensació entre els paradistes que des del dia 1 de desembre es troben al tram de la Rambla Nova entre la Font del Centenari i la plaça Imperial Tarraco. I és precisament aquesta data la que ha provocat que deixin de guanyar «quantitats molt importants». Habitualment, la fira començava una setmana abans. Enguany, però, no va ser així, i per aquest motiu s’han deixat pel camí beneficis d’entre 500 i 1.000 euros, fins i tot més en algunes parades. Això, sumat a la pèrdua de venedors –enguany n’hi ha 10 menys que el 2016– i, en conseqüència, a la de públic, ha provocat que els paradistes somriguin menys i pateixin més.



«En una setmana hauria guanyat previsiblement més de mil euros. Començar més tard ens ha fet molt mal», expressava el Juan entre els tions i les flors de la seva parada, i afegia que «l’Ajuntament ha d’abaratir la quota per venir a la fira perquè cada vegada som menys». La sensació era compartida per gairebé tots els paradistes de la fira. El Joan, que ven figures de fang i ceràmica per als pessebres, assegurava que «he perdut possiblement més de mil euros». D’altres parades, com la de l’Encarna, que ven rams de flors, acusaven pèrdues menors, d’entre 500 i 1.000 euros.



D’altra banda, tots coincidien que s’està venent menys que l’any passat. «Som 10 parades menys. A d’altres ciutats hi ha fires molt més boniques. La nostra no llueix i la gent només ve a donar un cop d’ull i marxa», assegurava l’Encarna. Els dies festius, l’assistència de públic és més gran i l’ambient nadalenc arriba a aquest tram de la Rambla Nova. La resta de dies, però, els paradistes lluiten per vendre els màxims productes possibles. Tot i aquesta conjuntura, afirmen que el trasllat als voltants del Mercat Central hagués estat encara pitjor. «Si arribem a marxar al Mercat, hauríem venut encara menys», assegurava el Juan.



La Fira de Nadal de Tarragona, esdeveniment que havia de començar el dia 6 de desembre segons el programa de l’Ajuntament, va arrencar finalment el divendres dia 1. Els paradistes havien reclamat a Espimsa començar el 24 de novembre, tal com havia passat en anys anteriors, però l’empresa municipal s’hi va negar al·legant que la fira «no era viable econòmicament». La solució que havia proposat Espimsa era la de començar el dia 24 però a l’entorn del Mercat Central, de manera que els paradistes abandonaven la Rambla Nova però els costos de la fira disminuïen, una alternativa que no va agradar als paradistes perquè a la Rambla venien més.



Després de redactar una missiva reclamant començar el dia 24, Espimsa va decidir avançar l’inici de la fira al dia 1, una setmana més tard. Ara, tres setmanes després, encara la seva recta final. Tancarà les seves portes el proper diumenge dia 24 de desembre.