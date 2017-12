L'Audiència Provincial rebutja el recurs per arxivar el cas Inipro

El tribunal considera que encara cal fer més indagacions abans de determinar si els encausats han de continuar sent investigats

Actualitzada 18/12/2017 a les 19:16

L’Audiència Provincial ha informat aquest dilluns als advocats de les persones investigades en el cas Inipro que no dóna la causa per arxivada, perquè el jutge instructor no ha donat per acabada la investigació. David Rocamora, advocat de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha comentat comentar que «l’Audiència no ha entrat a fer valoracions, perquè la instrucció no està finalitzada».



Rocamora ha recordat que «els advocats d’alguns dels investigats vam fer una petició per tal que s’arxivés el cas, donat que pensem que no hi ha cap motiu». «En referència al recurs d’apel·lació que vam presentar contra la decisió del jutge instructor de denegar el sobreseïment de les actuacions que es duen contra ells, l’Audiència Provincial valora fer més indagacions» abans de decidir si els encausats «mereixen o no que segueixin sent investigats», afegia. Dit d’una altra manera, el jutge instructor «no té elements definitius per prendre una decisió», apunten fonts pròximes a l’alcalde Ballesteros.



El 19 de gener d’aquest any l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va demanar que s’arxivés la seva investigació pel cas Inipro. La petició es va fer tot just el mateix dia en què van declarar al jutjat per aquest cas la llavors portaveu del govern municipal, Begoña Floria (PSC), i l’excap del gabinet d’alcaldia Gustavo Cuadrado.



El jutge investiga la contractació de l’empresa Inipro per part de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) l’any 2009 per oferir un servei d’atenció a immigrants. La contractació es va fer mitjançant la fórmula de procediment negociat i sense publicitat, però les tres empreses convidades a participar en aquest procés estaven totes vinculades a Inipro, empresa al seu torn vinculada al Partit Socialista, fet que s’està investigant.