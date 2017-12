Els treballadors del GiPPS denunciaran per la via penal a l'empresa i CatSalut

El motiu, l’incompliment de l’acord laboral de 2008 per una suposada negligència de gestió

El personal del Sociosanitari Francolí, que pertany a Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPPS), denunciarà per la via penal a l’empresa i a CatSalut per una suposada negligència administrativa, que va desembocar en l’incompliment de l’acord laboral signat l’any 2008. Es tracta d’un nou capítol d’una guerra laboral que va començar amb la derogació de l’acord el 26 de maig, i que ja ha passat pel Jutjat Social i el Síndic de Greuges. De fet, aquest darrer va demanar a l’empresa que complís l’acord, tot i que no va tenir cap efecte.



El Comitè de Treballadors i els directius de l’empresa es van reunir el passat divendres. Es tractava d’una trobada que arribava tres mesos després de contacte gairebé nul entre les parts, segons expressava la presidenta del comitè, Tani Francesch. Era un temps que havia de servir per negociar, altra vegada, l’acord laboral signat l’any 2008. Però no va ser així, i l’empresa va comunicar als treballadors que no hi hauria negociació possible.



Per aquest motiu, el comitè ha decidit que presentarà una denúncia per la via penal on acusaran l’empresa i CatSalut de cometre una negligència. Aquest acord es va anul·lar perquè, quan es va realitzar, no el va signar el Departament d’Economia i Finances. Segons expressava Francesch, però, «qui havia de demanar aquesta signatura era el Consell, i no ho van fer, per això creiem que la Generalitat i el Consell van cometre una suposada negligència, ja que l’acord ha estat vigent 9 anys».



L’acord de 2008 ja es va tractar el passat 14 de juliol, quan l’empresa va fer una oferta de millora al consell d’administració del 26 de maig als sindicats CCOO i AMIC i davant el Tribunal Laboral de Catalunya. Aquest nou acord, que derogava el de fa 9 anys, no va ser acceptat pels delegats sindicals d’AMIC –majoria dins el comitè d’empresa del GiPPS–, però sí pels de CCOO. Un mes abans, a finals de juliol, els treballadors van demandar el Comitè Directiu al Jutjat Social per «incompliment» i «modificació» de les condicions laborals.



Ara, Francesch i la resta de companys seguiran lluitant a la via penal «per una qüestió de dignitat». «Si la negligència ha estat de l’Administració, anirem en contra dels responsables d’Economia i Finances i CatSalut de l’any 2008», expressava la presidenta del comitè. «Demanarem qui hi havia a l’administració, qui hi havia a Economia i Finances… Els demandarem a tots», cloïa Francesch.