Els 'caganers' de Puigdemont, Junqueras i els 'Jordis', el producte estrella d'aquestes festes

«Només em queda un caganer de Puigdemont, però està encarregat i el vindran a buscar aviat», explicava el Joan

Actualitzada 18/12/2017 a les 20:12

Els caganers de personalitats polítiques acostumen a trobar-se entre els més venuts any rere any. Aquest 2017, però, la seva victòria al top vendes ha estat indubtable. La parada de la Fira de Nadal de Tarragona anomenada Tarraco, pessebres artesans, és l’única on s’hi podien aconseguir les figures de Puigdemont, Junqueras, el major Trapero o els Jordis. I les ha venut totes menys una. «Només em queda un caganer de Puigdemont, però està encarregat i el vindran a buscar aviat», explicava el Joan des de l’altra banda del taulell. Segons indicava el mateix, les figures de la Guerra de les Galàxies també s’han venut molt bé, encara que «el producte estrella són els polítics, i encara més en el context actual». En aquest sentit, expressava que «habitualment, el protagonisme dels caganers de polítics és canviant i va a modes». L’any passat, per exemple, Donald Trump va ser una de les personalitats més buscades. Caldrà esperar per conèixer el producte estrella de l’any vinent.