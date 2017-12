El comitè d'empresa acusa al President del Port de Tarragona de retallar-los els drets socials

Els treballadors assenyalen que l'Autoritat Portuària finança projectes que no són estrictament portuaris

19/12/2017

El comitè d'empresa del Port de Tarragona ha demanat la dimissió del president de l'Autoritat Portuària (APT), Josep Andreu, després de l'anunci de retallades en drets socials com el menjador, que implica el copagament.



Els sindicats CGT, UGT, CCOO, CSIF i el de la policia portuària demanen conjuntament la dimissió del president de l'APT perquè consideren que «no defensa» els seus interessos, segons el president del comitè d'empresa, Manuel Valero.



En un context de creixement de tràfics i consolidació de la nova línia de negoci dels creuers, la plantilla es queixa que els van comunicar que calia aplicar retallades en drets socials per pal·liar un augment de les despeses.



Els treballadors assenyalen que l'APT finança projectes que no són estrictament portuaris, com la passarel·la que salvarà les vies del tren i connectarà el centre de Tarragona amb les platges o la rehabilitació de l'antic edifici de pescadors en un teatre.



També incideixen en el greuge comparatiu que suposa amb relació a altres ports, com Barcelona o Algesires, on els treballadors amb jornada partida seguiran gaudint de menjador gratis perquè han negociat el conveni i retreuen a Andreu que no hagi fet el mateix.