Detenen una conductora a Tarragona que gairebé triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa

Els agents també van detenir un jove de 19 anys que presumptament traficava amb marihuana

Redacció

Actualitzada 19/12/2017 a les 13:44

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir, la matinada del diumenge 17 de desembre, una conductora de 27 anys per triplicar la taxa d’alcoholèmia permesa. Els fets van tenir lloc a les 4.55h al passeig de la Independència, on els agents van realitzar un control d’alcholèmia a la conductora d’un turisme. La jove va donar un positiu La conductora va donar un positiu de 0,68 mg/l en el primer control i de 0,65 mg/l a la segona prova.



Com que la taxa d'alcohol en aire expirat superava els 0,50 els agents van imposar una multa de 1.000 € per un delicte contra la seguretat vial.



Un jove de 19 anys detingut per vendre marihuana

Per altra banda, els mateix diumenge la Guàrdia Urbana va detenir un jove de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els agents van rebre avís que hi havia un vehicle aparcat enmig d'una zona prohibida del carrer Francesc Bastos i que el seu conductor probablement es trobava sota la influència de begudes alcohòliques. Poc després d'arribar al lloc dels fets, els agents van trobar un grup de tres joves al Parc de Sant Rafael, un dels quals coincidia amb la descripció facilitada.



Quan els agents van dirigir-se al grup de joves van comprovar com es va produir un lliurament d'alguna cosa i que el receptor s'ho amagava a l'interior dels calçotets. Després d'efectuar un escorcoll es van localitzar tres petites bosses amb marihuana. A un altre dels joves se li van detectar dues bosses més de marihuana i 15 euros.



Després de parlar individualment amb cadascun dels tres joves finalment es va detenir un d'ells per per tràfic de drogues.