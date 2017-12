Antonio Orozco 'revoluciona' l'àrea de Pediatria del Joan XXIII

El cantant ha estat el convidat aquest any de la tradicional entrega de joguines que organitza el torero tarragoní Rubén Marín

Actualitzada 19/12/2017 a les 21:05

La presència del cantant Antonio Orozco va revolucionar aquest dimarts l'àrea de Pediatria de l'Hospital Joan XXIII, on el torero tarragoní Rubén Marín va fer la ja tradicional entrega de joguines als nens ingressats. Tots els anys, Marín convida un personatge conegut perquè li acompanyi durant la visita, i l'onzena edició va comptar amb la participació d'Orozco, qui ja ha intervingut en més d'una ocasió. Després de dues hores i d'atendre tots els nens ingressats, el cantant va abandonar l'hospital va dir que «seria bo que haguessin moltes accions com aquesta que organitza Rubén, que són molt necessàries». «Expressar l'amor és important i hi ha moltes maneres d'ajudar els altres, però aquesta és especialment entranyable perquè va dirigida a nens que estan hospitalitzats».



Per la seva banda, el torero va expressar la seva satisfacció per haver arribat a l'onzena edició i va agrair «la col·laboració de moltes persones i patrocinadors». Ahir, va fer entrega de més de 350 regals i joguines, com pilotes de futbol, samarretes o peluixos. Un regal molt especial és el que va rebre Mario Silguero, de disset anys, que va rebre una guitarra que va ser signada per Orozco, a més d'un CD de la seva producció. «Si li dónes amor, la guitarra te'l torna», va dir el cantant, qui va fer broma amb Mario i li va dir que «aquesta guitarra sap llatí».