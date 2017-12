Vuit detinguts a Tarragona per delictes de falsedat documental i frau a la seguretat social

Els arrestats, de diverses nacionalitats, van crear una empresa fictícia a Reus amb la qual van defraudar 12.000 euros a la seguretat social

La Policia Nacional ha detingut un total de vuit persones a Tarragona com a presumptes autors dels delictes de falsedat documental I frau a la seguretat social. Es tracta de dues persones de nacionalitat espanyola, cinc de nacionalitat dominicana i un de colombiana que van crear una empresa fictícia amb seu social a Rreus amb la qual van defraudar 12.000 euros a la seguretat social sense aportar cap cost.



L’operació policial es va iniciar a finals de l’estiu d’aquest any amb la participació de la delegació de Inspecció de Treball I Tresoreria de la Seguretat Social de Tarragona. La investigació es va desenvolupar amb informacions obtingudes pel Grup primer de la UCRIF de Tarragona, que van ser corroborades per les dades sol·licitades i facilitades per la Inspecció de Treball. En la investigació es va identificar als presumptes autors, els quals tenien la seu social de la seva empresa a la localitat a Reus però vivien físicament a la província de Barcelona. Els arrestats han defraudat 12.000 euros a la Tresoreria de la Seguretat Social i algun dels membres s’ha beneficiat de fins a 3.000 euros. Per altra banda, s’ha evitat que amb la documentació falsa poguessin obtenir ajudes de qualsevol tipus o regularitzacions d’estrangers fraudulentes.



Els agents van detenir els vuit individus i van intervenir una gran quantitat de documentació.