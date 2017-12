La Residència Col·lectiva de la Rambla obrirà a la primavera amb 80 places

Les habitacions destinades als estudiants seran de sis places i els promotors negocien amb la URV

Carles Gosálbez

17/12/2017

Una Residència Col·lectiva (RC), destinada a estudiants, obrirà la pròxima primavera a la Rambla Nova. El nou establiment ocuparà dues plantes de l’immoble conegut com a Edifici Telefònica i disposarà d’unes vuitanta places. El promotor d’aquesta iniciativa, Iñigo Rosell, ha manifestat a Diari Més que l’objectiu és que la RC obri portes «a l’abril o al maig», un període estimat com viable perquè «les obres a fer són menors». Rosell va informar que la capacitat serà per a «vuitanta o vuitanta-dues persones» i les habitacions seran de sis places.



Rosell va explicar que la promotora del projecte manté converses amb la URV «per establir un conveni amb la finalitat de portar estudiants, ja que a Tarragona falten places per a col·lectius com el d’estudiants». «La planta superior la destinarem a zona d’estudi i intentarem fer una terrassa a la superior, si ens ho autoritza l’Ajuntament». La intenció inicial dels promotors, el grup Canarias Fomextur, era habilitar un hostel a l’edifici de la Rambla Nova, projecte que no va ser acceptat per l’Ajuntament perquè no complia la normativa actualment vigent.