Tarragona Centre diu que la 'nova' plaça Corsini «està trista i fosca»

La presidenta de l’associació de veïns, Núria Sabat, considera que la il·luminació «és pobre»

Carles Gosálbez

Actualitzada 17/12/2017 a les 22:43

La nova il·luminació de la plaça Corsini, estrenada el dijous de setmana passada, no és suficient per a l’Associació de Veïns Tarragona Centre. La presidenta de l’entitat Núria Sabat, va manifestar ahir a aquesta redacció que, després de la remodelació urbanística a la qual ha estat sotmesa la zona, un cop eliminat el mercat provisional, la plaça ha quedat «trista i fosca». De fet, alguns veïns de la zona i ciutadans que han passat per la plaça en horari nocturn han comentat que, tot i haver-hi molts punts de llum, la projecció d’aquesta és mínima, fins a l’extrem que costa identificar les persones que es troben a cerca distància.



Sabat va comentar que a l’Ajuntament «li deu interessar aquest tipus de fanals perquè ocupen poc espai i, així, es podran posar moltes parades del mercadet». La presidenta de l’associació va afegir que els carrers del voltant del Mercat Central també requereixen una actuació per dotar-los d’una millor il·luminació.



Sabat va apuntar a Diari Més que «sembla que encara falta per posar un fanal al mig de la plaça», però, tot i això, la il·luminació «no milloraria gaire». A més, va dir que Corsini «és una plaça dura» i «les torretes que posaran a l’extrem oposat de l’edifici del Mercat Central quedaran arraconades».



A més, la il·luminació nadalenca no ha arribat a la plaça Corsini i, com en altres anys, s’ha posat en carrers pròxims, com Canyelles. Sabat va indicar que es podrien haver posat alguns llums aprofitant la proximitat de les festes.



Per altra banda, a la plaça encara queden restes d’obra i manté els pals d’una conducció de telèfons que hi ha a prop de l’edifici de Correos, instal·lació que la setmana passada també va ser qüestionada per una veïna que va considerar la seva presència com un nyap.



Per completar l’actuació duta a terme en l’edifici modernista que alberga el mercat municipal, falta per col·locar el promès carilló, una proposta a la qual la regidora Elvira Ferrando ha donat especial rellevància. Preguntat l’Ajuntament per aquesta qüestió, la resposta va ser que ben aviat s’anunciarà una convocatòria de roda de premsa per informar del punt en què es troba aquest projecte. Segons ha manifestat Ferrando en diverses ocasions, la posada en marxa del carilló ha de suposar convertir la plaça Corsini i el Mercat Central en un punt d’atracció per al turisme que visiti la ciutat.