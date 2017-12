El Mercat Central no prohibeix la venda de calendaris grocs

Davant les notícies publicades per diversos mitjans assegurant que ESPIMSA impedia la venda de calendaris grocs, l'Ajuntament ha emès un comunicat desmentint-ho.

Redacció

Actualitzada 16/12/2017 a les 17:00

Aquest migdia ha circulat per internet el rumor de què el col·lectiu DeTemporada, format per 6 fotògrafs de Tarragona, denunciaven que el Mercat Central havia prohibit la venda d'un calendari a l'interior de l'edifici comercial. Aquest col·lectiu ho ha denunciat perquè un encarregat del Mercat els ha comentat que no podrien vendre aquest article. Els autors sospiten que això és a causa del color groc del calendari i per l'aparició del número 155 a l'interior. Des de l'Ajuntament han emès un comunicat desmentint aquesta informació explicant que van permetre l'ús del Mercat Central per exposar i promocionar les fotografies, dins la campanya de Dinamització Comercial de Nadal. A més, asseguren que diversos clients han pogut comprar aquest article sense cap problema.