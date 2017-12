Zapater diu que la primera setmana del judici del Love Parade ha estat dura

Els advocats de les defenses volen arribar al 27 de juliol del 2020 perquè el cas quedi prescrit

El judici per la tragèdia ocorreguda el 24 de juliol del 2010 a la ciutat alemanya de Duisburg, durant el concert de la Love Parade, en el qual van perdre la vida 21 joves i més de 600 van resultar ferits, ha cobert la primera setmana. L’acumulació de milers de persones, en un tunel d’accés al recinte del concert, va provocar la mort de les tarragonines Clara Zapater i Marta Acosta, L’advocat Paco Zapater, pare de Clara, va declarar aquest dijous que «els primers dies del judici han estat una mica durs, la veritat, però alguna cosa hem avançat».



Zapater, una de les persones que més van lluitar per aconseguir la reobertura del cas, va explicar que «bona part de les sessions d’aquesta primera setmana s’han consumit en qüestions prèvies, és a dir, aspectes tècnics i procedimentals preliminars». «Els advocats defensors han tractat d'entorpir el procés amb la recusació del tribunal, intents d’apartar algun dels seus membre o peticions de nul·litat, una qüestió que forma part del seu rol», va afegir.



L’advocat tarragoní va explicar que, en les sessions, s’ha observat que els advocats de la defensa «han utilitzat tàctiques per tal de dilatar i alentir el cas, conscients que, si el judici arriba fins al 27 de juliol del 2020 sense sentència, els delictes quedaran prescrits i tot es perdrà». Zapater va mostrar la seva preocupació pel fet que «queda molt temps, sí, però es parla que el judici pot durar un, dos anys», amb la qual cosa el cas prescriurà. Zapater va apuntar que en aquesta primera setmana s’han viscut moments emotius. «Aquestes espines –el posicionament dels advocats de la defensa– no han pogut evitar una flor: la lectura de l’escrit d’acusació del fiscal». El pare de Clara va remarcar que «el fiscal, en veu alta i davant de tots, va llegir el nom dels acusats, els fets que els imputa i el nom dels 21 morts, i als pares allí presents això ens va reconfortar».



Dos dies abans de desplaçar-se a Alemanya, concretament a la ciutat de Düsseldorf, on se celebra el judici, Zapater va qualificar de fet «sorprenent» que entre els acusats «no estiguin els principals responsables: l’alcalde de Duisburg quan va succeir la tragèdia, Adolf Sauerland; el propietari de l’empresa que va organitzar el concert, Roy Schaller, i el cap de la policia responsable de la seguretat». «En el banc dels acusats s’hi seuran segones i terceres persones, homes sense rostre, perquè al fiscal alemany li ha faltat atreviment», va dir Zapater en la prèvia del judici.