Uns 300 estudiants participen al voluntariat de La Lliga Genuine a Tarragona

En aquesta jornada, BASF s'ha estrenat com a patrocinadora del Nàstic Genuine

Redacció

Actualitzada 15/12/2017 a les 17:50

El Campus Catalunya de la URV de Tarragona ha acollit aquest divendres una jornada de formació per als voluntaris que faran possible que La Lliga Genuine aterri a Tarragona al gener.



Gairebé 300 alumnes del Col·legi Sant Pau Apòstol i l’Institut Martí Franquès de Tarragona s’han aplegat a l’Aula Magna de la universitat per iniciar la formació per a La Lliga Genuine, que celebrarà la segona fase del campionat a Tarragona els dies 19, 20 i 21 de gener.



Durant aquesta jornada, l'empresa BASF s'ha estrenat com a nou sponsor oficial del projecte Nàstic Genuine, que ofereix la possibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual normalitzar la seva pràctica futbolística.



Els encarregats d'obrir la jornada han estat els dos capitans del Nàstic Genuine, Rubén i Álvaro; el president del Nàstic, Josep Maria Andreu; i el Director General de BASF en Iberia, Carles Navarro.



Els quatre han estat moderats per la periodista de La Vanguardia i presidenta del Col·legi de Periodistes, Sara Sans, i han explicat el projecte des del seu punt de vista.



La jornada s’ha tancat amb l’experiència de vida de Pablo Pineda, actor i primer llicenciat amb síndrome de Down a Europa.



A la trobada també s’han afegit al voltant de 50 treballadors de l’empresa BASF, que també col·laboraran voluntàriament el tercer cap de setmana de gener en qüestions organitzatives de La Liga Genuine a Tarragona. La inauguració es farà al Nou Estadi divendres 19 de gener i la competició es celebrarà als camps de futbol del Complex Esportiu Futbol Salou.