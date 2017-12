Més de 400 alumnes de Tarragona participen en els Sembradors d'Estels

Aquesta és una iniciativa en què els infants feliciten el Nadal en nom dels missioners

Un any més, la Catedral de Tarragona va acollir aquest dijous els centenars d’alumnes de les escoles de Tarragona en l’acte dels Sembradors d’Estels, organitzat per la delegació diocesana de Missions i Cooperació entre les Esglésies. L’acte va ser presidit per l’arquebisbe Jaume Pujol i va comptar amb la participació de les escoles del Carme, Sant Domènec de Guzman, Mare de Déu del Carme, Vedruna Sagrat Cor, Lestonnac-L’Ensenyança, Santa Teresa de Jesús de Tarragona i Sant Pau Apòstol.



L’activitat, celebrada sota el lema Aventura’t a ser missioner, va ser molt festiva. Els Sembradors d’Estels és una iniciativa que compta amb més de trenta anys d’arrelament a l’arxidiòcesi, moment en què els infants feliciten el Nadal en nom dels missioners. També és el punt de partida de la Jornada de Infància Missionera que se celebrarà el 28 de gener de 2018.