La Cambra veu «cert dinamisme» econòmic però per sota dels nivells de l'any 2008

L’entitat va presentar els resultats del tercer trimestre d’enguany, on l’atur baixa 5 punts

Redacció

Actualitzada 14/12/2017 a les 21:02

«Tot i que molts dels indicadors encara registren valors per sota dels de 2008, l’activitat econòmica de la zona ha consolidat un cert dinamisme durant els tres darrers exercicis. La zona ha entrat en una realitat d’augment de la competitivitat global que es fa palès en el comerç exterior». Així conclou la Cambra de Tarragona els resultats econòmics del tercer trimestre de l’any 2017, on s’hi tracten aspectes com l’atur, l’ocupació, l’IPC, el comerç exterior o l’activitat turística.



En analitzar la conjuntura del tercer trimestre de 2017, destaca, segons la Cambra, la forta creació d’ocupació i la disminució de l’atur. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat el 4,94%, «un percentatge molt superior a les variacions dels conjunts català i espanyol». Aquesta dada comporta una taxa d’atur del 13,49%, és a dir, una disminució relativa molt superior a la de les altres àrees que «l’acosta més a la del total català que no pas a la del total espanyol». Tot i la forta caiguda de l’atur, no s’han de perdre de vista tres aspectes del mercat laboral de la zona: en primer lloc, la disminució del nombre d’actius, un fenomen molt més accentuat a la zona que al conjunt català que pot tenir conseqüències sobre el dinamisme futur de la capacitat productiva de l’àrea; en segon lloc, el nombre d’aturats de llarga durada, que es troba per sobre del 55% del total, i en tercer lloc, la contractació temporal com a base de la creació d’ocupació.



Respecte als preus, diu l’informe de Cojuntura, igual que ha passat en altres àrees, en variació interanual els preus s’han moderat al voltant del 2%, tot i el fort augment dels transports i, en menor mesura, d’hotels, bars i restauració. «La variació dels preus del petroli ha afectat directament els transports i menys la resta d’activitats, mentre que la repercussió a altres béns i serveis és inferior com a conseqüència de l’estancament i pèrdua de valor relatiu de les rendes salarials», asseguren.



Pel que fa al turisme, les dades interanuals fins al setembre relatives a la temporada turística mostren una variació del 9,1% en el nombre de viatgers i del 6,74% en les pernoctacions. «Tot i que l’estada mitjana del visitant ha disminuït, el nombre de viatgers s’ha incrementat», expressa l’estudi, que afegeix que «això ha estat un factor important en l’augment de l’ocupació, que s’ha manifestat principalment en hotels i càmpings, on tenen un pes important els visitants residents i les pernoctacions dels no residents».



Per últim, clou que les empreses «s’han instal·lat en una certa moderació a l’hora de prendre decisions» pel context polític actual.