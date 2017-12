L'arribada d'Ikea es retrassa per culpa de l'urbanització del PP10

El regidor d’Economia i Hisenda, Pau Pérez, va anunciar que la urbanització es retardarà i no s’enllestirà fins a l’estiu de 2019

Les obres d’urbanització del PP10, el denominat Pla Parcial d’Ikea, s’endarreriran i no acabaran fins l’estiu de l’any 2019. Així ho va confirmar el regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Tarragona, Pau Pérez, durant la presentació dels pressupostos municipals de l’any vinent. Una de les partides dels pressupostos, dins l’apartat de les inversions, és la que es dirigeix a aquestes obres. Té un pressupost d’1.350.0o9,33 euros i és l’únic que prové de recursos propis del consistori.



Aquesta urbanització és fonamental per a l’arribada d’Ikea a la ciutat. Segons expressava el 30 d’octubre a aquest rotatiu el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, la construcció del complex comercial està supeditada a la urbanització del PP10. «S’ha d’adjudicar i les obres podrien començar a inicis del pròxim any», expressava Milà fa unes setmanes. Finalment, però, les obres hauran d’esperar uns mesos més, fins a l’estiu de 2018.



Tot i això, Pérez va assegurar que la llicència d’Ikea arribarà «bastant aviat». Així doncs, és tota una incògnita saber quan començaran les obres de la superfície comercial. La multinacional sueca necessita que la zona estigui urbanitzada per poder començar a construir-hi, així que tot fa apuntar que l’arribada d’Ikea a la ciutat s’endarrerirà encara més. L’Ajuntament pronosticava que la llicència es pogués donar a finals d’aquest any, però els tempos no s’estan complint.



Segons recordava Milà, al PP10 es construirà, a més de la botiga d’Ikea, 1.200 habitatges, dels quals més de 300 seran de protecció pública «i molts es destinaran a lloguer social». En aquesta zona on hi va haver el barri de La Esperanza s’operarà un canvi urbanístic radical «que permetrà cohesionar la ciutat», una mesura que ja preveia el POUM del 1985, que contemplava la construcció d’un nou barri en aquesta zona del Ponent de Tarragona, una intervenció que serà una conseqüència directa de l’Anella dels Jocs Mediterranis. La urbanització del PP10 contempla, igualment, l’ampliació del Vial Tarradellas, que passarà de tenir dos carrils a quatre, i una avinguda, també de quatre carrils, que enllaçarà Bonavista amb el nou barri i que durà el nom de Josep Maria Recasens. Milà va anunciar que es modificarà l’actual traçat del carrer Riu Algar i que la Rambla de Ponent es convertirà en un dels principals accessos a l’espai de l’Anella.