El foc es va produir poc abans de les 4.30 h de la matinada i també ha quedat afectat un quiosc de loteria i diversos establiments

Redacció

Actualitzada 14/12/2017 a les 08:23

Dues dotacions dels Bombers han participat aquesta matinada en l'extinció de l'incendi que s'ha declarat a un aparcament de motos de la rambla Vella de Tarragona, just a la cruïlla amb el carrer Comte de Rius.



Els bombers han rebut l'avís al voltant dels 04.20 h i el foc, del qual encara se'n desconeixen les causes, ha acabat afectant 11 motos, que han quedat completament calcinades. 2 motos més han quedat afectades parcialment pel foc, igual que el quiosc de venda de loteria de l'ONCE, 1 fanal i diversos vidres d'establiments que hi ha al davant, que han patit esquerdes a causa de la calor generada pel foc.