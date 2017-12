Un camioner detingut per sostreure components auxiliars de vehicles transportats al Port de Tarragona

La Guàrdia Civil va descobrir que transportava diverses peces sostretes que després vendria a través d'una plataforma on line

Actualitzada 14/12/2017 a les 14:46

La Guàrdia Civil ha detingut un camioner com a presumpte autor del furt continuat de components auxiliars de vehicles preparats per ser transportats en combois que es trobaven estacionats a l'interior del Port de Tarragona. L'home, un veí de Múrcia de 41 anys, es dedicaria a vendre posteriorment els objectes sostrets a través d'una plataforma on line. Els agents de l'institut armat van iniciar l'operació després de tenir coneixement que s'havien comès diversos furts en un recinte gestionat per una empresa dins del recinte portuari des del passat mes de juny: vehicles estacionats dins del recinte duaner, preparats per iniciar una expedició, patien el robatori de farmacioles, triangles d'emergència, armilles, kits antipunxades, rodes de recanvi i algun dispositiu electrònic. El control policial sobre els camions que es dediquen al transport de cotxes va permetre practicar la detenció el passat dia 15 de novembre al matí quan en una inspecció a l'interior d'un dels vehicles hi havia diverses bosses amb elements auxiliars d'altres vehicles i en la tractora diverses rodes de recanvi, així com farmacioles.



El camioner va quedar amb llibertat amb càrrecs després de passar pel jutjat número 3 de Tarragona.