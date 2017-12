Tarragona estrena companyia de dansa

El Ballet Amaia Dorronsoro, pioner a l’Estat, està format per nens i nenes d’entre 10 i 16 anys

Actualitzada 13/12/2017 a les 19:17

La ciutat de Tarragona compta amb una nova companyia de dansa. Es tracta del Ballet Amaia Dorronsoro, un projecte pioner a l’Estat espanyol destinat a desenvolupar i potenciar el component escènic del ballarí en les edats prèvies a l’etapa preprofessional. És per això que els integrats de la nova companyia són nens i adolescents d’entre 10 i 16 anys. La singularitat del projecte rau en el fet que les formacions de joves que hi ha fins ara només compten amb ballarins de 16 anys en endavant.



El Ballet Amaia Dorronsoro ja ha realitzat alguna preestrena a la Festa del Trepat de Barberà de la Conca i al teatre El Magatzem de Tarragona, però la idea és que el treball de la jove companyia pugui entrar a formar part de les programacions institucionals i els circuits de dansa privats. El que es busca amb això, ha explicat la directora, Amaia Dorronsoro, és que els joves artistes, que ja tenen una tècnica de dansa clàssica avançada, puguin tocar l’escenari de manera sistemàtica.



La responsable de la companyia apunta també que el seu és un projecte molt singular, en la mesura que permet que «els ballarins, estudiants de clàssic i contemporani puguin, addicionalment, tenir, des d’edats primerenques, un coneixement escènic difícil d’aprendre en una escola, perquè no és habitual que en aquests estils s’ensenyi a estar, improvisar i expressar a dalt de l’escenari, i nosaltres busquem donar-los, de ben petits, unes eines que en el futur seran molt valorades per qualsevol coreògraf».



El fet de treballar amb ballarins tan joves, apunten des de la companyia, comporta un petit risc, ja que els nens i nenes de 10 a 16 anys encara no tenen la certesa dels ballarins més experimentats, que han optat per la dansa des d’una perspectiva més adulta. En l’actualitat el grau professional (grau mitjà) arrenca entre els 12 i els 16 anys, moment en què els joves prenen de manera més conscient la decisió de dedicar-se seriosament a la dansa i fer-la compatible amb els estudis reglats.



A hores d’ara el Ballet Amaia Dorronsoro compta amb onze noies i quatre nois, que treballen una mitjana de deu hores setmanals, una xifra molt per sobre de les classes convencionals. El Ballet es nodreix de l’escola Endantza, de la qual també n’és directora Amaia Dorronsoro, tot i que la vocació, apunten des de la companyia, és «obrir-la a altres escoles i a tots els ballarins joves que s’il·lusionin amb aquest compromís».



Expliquen que la selecció dels ballarins no es fa a través d’un càsting, sinó a través d’un «procés de selecció que ve marcat no només per la tècnica, sinó també per l’actitud, la motivació i el compromís per pertànyer a un projecte de grup». Pel que fa al pla artístic, la companyia es defineix per una base sòlida de ballet clàssic com a punt de partida cap a estils més contemporanis.



L’estrena oficial del Ballet es farà durant el primer semestre de l’any 2018.