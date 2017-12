APPORTT premia a set persones i entitats per les seves tasques en el sector portuari

La quinzena edició de la gala es va celebrar aquest dimecres a la nit al restaurant La Boella

L’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORTT) va celebrar aquest dimecres a la nit la quinzena edició dels seus premis, un esdeveniment que va tenir lloc al restaurant La Boella. En total, es van repartir set premis destinats a reconèixer la important tasca de persones, entitats i empreses que dediquen els seus esforços al sector portuari en l’àmbit del Port de Tarragona, posant èmfasi en l’activitat i treball, així com els projectes, accions i estratègies que destaquen pel seu caràcter innovador, originalitat i la seva projecció i lideratge. I és que l’objectiu d’APPORTT és estimular i reconèixer tots aquests esforços.



En l’acte, una de les empreses premiades va ser Next Maritime, S.L. com a empresa més activa en la projecció exterior del Port de Tarragona «per la seva destacada trajectòria internacional i per la ferma aposta per fomentar l’activitat comercial del Port». D’altra banda, el guardó a la innovació i emprenedoria va anar dirigit a Silvertrans, Transitors y Aduanas, S.A., per la seva «gestió de documentació per via telemàtica», mentre que el premi a la professionalitat i especial dedicació va ser per Roser Galofré, Institut Francesc Vidal i Barraquer pel «compromís amb la formació de molts joves». Per la seva banda, AEQT-Associació Empresarial Química de Tarragona va rebre al guardó a la qualitat i sostenibilitat, per la seva implicació tant en el vessant de la societat, com econòmic, medi ambiental i social.



La gala va finalitzar amb l’entrega de dues mencions i un premi especial, aquest últim atorgat a Pepe Pedregal Gil, «per la seva col·laboració en tot el que podria suposar un engrandiment de les funcions portuàries». Quant a les dues mencions, una va anar dirigida a Hilario García, pel seu «creixement dins l’empresa Terquimsa», mentre que la segona va ser per Andreu Suriol, per la seva col·laboració durant els anys que ha estat al capdavant d’APPORTT.



La creació d’aquesta gala es remunta 15 anys enrere, quan l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona va decidir fomentar uns premis que, d’alguna manera, destaquessin la tasca desenvolupada per persones, entitats i empreses en la feina diària dins l’activitat portuària.