Laia Estrada diu que amb la decisió del Suprem «no s'ha fet justícia»

Estrada ha anunciat que «no renunciaré al càrrec de regidora», encara que li ho demani l’equip de govern municipal

Actualitzada 13/12/2017 a les 18:27

Representants de la CUP i d’entitats socials han mostrat aquest dimecres a la tarda el seu rebuig a la decisió del Tribunal Suprem de confirmar la sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona que va condemnar a tres mesos de presó a la regidora de la CUP Laia Estrada, a Santiago Fortuny i a Diego Corredor, pel delicte d’atemptat contra agents de la Guàrdia Urbana. Els fets van ocórrer el 7 de gener del 2009 davant la botiga de roba Bershka, el mateix lloc on aquest dimecres s'ha fet una roda de premsa en la qual Estrada ha afirmat que, amb la sentència del Suprem, «no s’ha fet justícia».



La regidora cupaire ha comentat que no podrà presentar-se a unes eleccions mentre compleixi la sentència, ja que la condemna implica la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu. Estrada ha anunciat que «no renunciaré al càrrec de regidora», encara que li ho demani l’equip de govern municipal. «Si l’Ajuntament té un informe –sobre aquesta qüestió–, nosaltres en tenim un altre».



La representant de la CUP ha assegurat que «el sistema judicial és injust amb temes de classe i gènere per garantir que l’ordre imperal no variï». Estrada ha afegit que «nosaltres –les tres persones inculpades– vam ser apallissats i insultats per agents de la Guàrdia Urbana quan ens vam ficar dins un portal, però a ells no els han condemnat». En aquest context, Estrada ha dit que «tenim clar que ningú va fer pintades als aparadors de Bershka, ni va entrar dins el local ni, tampoc, es va impedir a cap client que accedís a la botiga, i va ser la Guàrdia Urbana la que va intervenir quan estàvem fent una performance».



En opinió d’Estrada, ha quedat «demostrat que, quan a determinats cossos policials se’ls en va la mà, es gira la truita». «Qui qüestiona l’statu quo, és pressionat», ha dit davant un grup format per una vintena de persones entre les quals es trobaven el regidor a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Martí, i el exdiputat Sergi Saladié, qui tanca la llista de la cupaire a les eleccions del 21 de desembre. Estrada creu que «hi ha interés en que la sentencia es faci pública ara, en plena campanya electoral», quan va ser signada pel jutge el 20 de novembre.



Per la seva banda, el també condemnat Santiago Fortuny, ha lamentat que «un procés pacífic hagi acabat, nou anys després, amb una condemna i que les persones que ens van agredir estiguin celebrant que tres persones puguin entrar a presó, cosa que no passarà perquè cap dels tres tenim antecedents». Ha subratllat el fet que el jutge «hagi posat en dubte la imparcialitat de periodistes de TV3 –van declarar com a testimonis–, quan ells van dir el que van veure».

Una representant de l’organització Cau de Llunes, ha parlat de l’existència «d’impunitat policial a la nostra ciutat».