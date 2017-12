La Fundació Repsol destina 15.000 euros a tres projectes socials de Tarragona

Els projectes són per aturar l'assetjament escolar, la protecció als disminuïts i per a promocionar els estudis entre el col·lectiu gitano

La Fundació Repsol i el complex industrial de la companyia petroquímica a Tarragona han atorgat un total de 15.000 euros a tres projectes socials de la ciutat.



Els projectes, seleccionats d'entre dinou propostes, són per aturar l'assetjament escolar, un altre de protecció als disminuïts i un tercer per promocionar els estudis entre el col·lectiu gitano, l'ajuda suposa el 40% del cost.



Així, es beneficia el projecte 'Stop Bullying' de l'Associació d'Asperger-Tea del Camp de Tarragona, que té com a principal objectiu que nens i adolescents amb aquesta síndrome gaudeixin del pati com fan els seus companys.



El nen o adolescent Aspie és una persona que es desenvolupa sense dificultats amb l'anticipació i la planificació, una persona a la qual no li agraden els imprevistos i participa en les activitats dirigides. Però en l'enrenou del pati, la persona Aspie es troba totalment desorientada i estressada i, en cas de voler participar en algun joc col·lectiu o xerrada de grup, no sap com fer-ho.



També s'ha seleccionat el projecte de la Xarxa Santa Tecla-Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics, pel projecte 'Afavorim l'esport' per a persones amb discapacitat.



L'objectiu del projecte és fomentar beneficis indirectes com el treball en equip, el compromís, l'autonomia personal i social, relacions socials, autoestima, i activitats de la vida diària.



Finalment, també es beneficia la proposta de l'Associació Jove Gitana de Tarragona, pel projecte 'Gitan@s amb estudis, Gitan@s amb futur', que proporciona atenció a nens i nenes mentre els seus pares estudien al centre.



El plantejament és la realització d'un pla d'extensió del temps educatiu, on els nens i nenes gitanos que no realitzen activitats extraescolars, puguin participar en activitats de reforç i suport al currículum educatiu. Al mateix temps, els seus pares, mares i familiars estaran estudiant per poder obtenir el graduat escolar.