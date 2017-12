L'Obra Social 'La Caixa' aporta prop de 40.000 euros a un projecte social a Tarragona

Escacs a les escoles és el projecte en el que participaran unes 3.000 persones residents en zones rurals

Redacció

Actualitzada 13/12/2017 a les 15:41

L’Obra Social 'La Caixa' ha concedit ajudes per valor de 38.750 euros a un projecte d’acció social en l’àmbit rural a la província de Tarragona, en el qual participaran prop de 3.000 persones. Aquest projecte està destinat a promoure l'integració de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social que viuen en zones rurals.



El projecte seleccionat a la província de Tarragona ha estat el presentat per la Federació Catalana d'Escacs, amb el nom Escacs a l’escola. Aquest pretén introduir els escacs en horari lectiu a les escoles amb la finalitat d’utilitzar-los com a eina educativa, és a dir per reforçar valors, hàbits i matèries curriculars. El projecte va néixer el 2012, però encara no està implantat a tot el territori català i el que pretén aconseguir la Federació és seguir creixent, sobretot en zones rurals o desfavorides.



La convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2017 farà que es beneficiïn unes 15.389 persones de tot l’Estat que es troben en situació vulnerable.



En total, a la convocatòria, es van presentar 265 projectes, però només 43 han estat els seleccionats, aquests arribaran a 157 municipis, fent que es beneficiïn una mitjana de 2.800 habitants per municipi.