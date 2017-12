L'estació de trens de Tarragona ja té instal·lats l'ascensor i les escales mecàniques

L’andana central entrarà en funcionament la pròxima setmana, un cop remodelada, i al febrer hauran finalitzat totes les obres previstes al projecte

En les pròximes setmanes entraran en funcionament dos ascensors i dues escales mecàniques a l’estació de trens de Tarragona, amb la finalitat de facilitar l’accés als viatgers, de manera especial a aquells amb problemes de mobilitat o que vagin carregats amb les seves pertinences. Mentrestant, la pròxima setmana, o la següent com a molt tard, l’andana central, que ha estat ampliada, entrarà en servei. En poc més de dos mesos haurà conclòs la remodelació que s’està duent a terme.



El projecte de reforma de l’estació i la seva adequació a les necessitats actuals de mobilitat dels passatgers serà una realitat a finals del mes de febrer, segons va confirmar Adif a aquesta redacció. Els usuaris de l’estació ja poden comprovar que es troben a lloc l’ascensor de l’andana 1, la localitzada més pròxima a l’edifici, i les escales mecàniques de l’andana central, tot i que encara no poden entrar en funcionament.



En el decurs de les pròximes setmanes es procedirà a fer les perceptives proves de funcionament i de seguretat per validar la correcta instal·lació dels dos elements mecànics. El més probable és que tant les escales mecàniques com l’ascensor puguin entrar en servei abans que finalitzi el mes de gener.



Per altra banda, la instal·lació de les escales mecàniques corresponents a l’andana 1 i la de l’ascensor de la central començarà passades les festes de Nadal. Des d’Adif es va recordar que, per aplicació del conveni del sector de la construcció, els operaris que treballen en el projecte de l’estació estaran inactius per un període de dues setmanes.



Adif va informar que els treballs de reforma de l’andana 1 no han finalitzat, tot i que està gairebé tota feta. En uns dies es procedirà a posar la nova pavimentació, però la intervenció no es farà fins passades les festes de Nadal. Adif va matisar que es pot utilitzar, tot i no haver finalitzat els treballs. La intenció d’Adif és donar les obres de reforma per finalitzades com més aviat millor, i poder disposar de la nova estació a finals de febrer o inicis de març. Un cop s’hagi acabat la part més dificultosa de la reforma, es procedirà a dur a terme obres menors, com el recobriment de parets o l’arranjament de sostres.



Les obres, pressupostades en més de tres milions d’euros, es van iniciar el dia 1 d’agost del 2016 i la durada estava prevista en onze mesos. El retard que ha sofert l’execució del projecte ha estat degut a inconvenients que es van trobar els tècnics a causa de les característiques dels terrenys on està ubicada l’estació. Aquest fet va obligar a introduir canvis en el procés constructiu, segons va informar en el seu moment Adif.