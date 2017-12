ERC demana explicacions pel desplegament militar pels carrers de Tarragona

Els republicans ho consideren un fet sense precedents i inadmissible, «més encara en campanya electoral»

OCUPACIO "No es Irak no es Afganistan es aqui..." tropes espanyoles armades tambe fan campanya per la ciutat de Tarragona #cop #neofranquisme pic.twitter.com/jJUtIJvzVV — CADCI (@CADCI) 12 de desembre de 2017

La presència de vehicles militars a causa de les maniobres militars que impliquen a l'aeroport de Reus s'ha deixat notar pels carrers de Tarragona. A la zona del port s'han pogut veure circular vehicles, però també per carrer molt més cèntrics, com el de Pere Martell. Un vídeo difós per les xarxes socials en el qual es poden veure vehicles circulant per aquest carrer ha aixecat la indignació entre els membres del grup municipal d'ERC-MES-MDC.Pau Ricomà, portaveu del grup municipal d'ERC assenyala que, «el desplegament de material de guerra dins el nucli urbà incomoda i indigna molts veïns». Pels republicans, «no hi ha precedents d'una demostració bèl·lica d'aquestes característiques a Tarragona, una ciutat compromesa amb la Pau. És del tot inadmissible, més encara en període electoral perquè té un efecte coaccionador per a molta gent».El grup municipal afegeix que demana explicacions sobre la situació a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. «Volem saber quan el van informar d'aquest desplegament pels carrers de Tarragona i quina va ser la seva posició com a alcalde. Ens preguntem si va mostrar algun tipus de disconformitat o si va optar per una acceptació acrítica, un 'facin el que vulguin'», afegeix Ricomà.