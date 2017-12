Càritas de Sant Pere i Sant Pau farà el dissabte un recapte d'aliments

L’any passat, els veïns del barri van aportar 4.000 quilos i es van beneficiar 46 famílies

Actualitzada 12/12/2017 a les 21:20

Càritas Parroquial de Sant Pere i Sant Pau farà el pròxim dissabte la tradicional recollida d’aliments i de material d’higiene personal entre els veïns del barri tarragoní, en la que serà l’edició número 34 d’aquesta activitat solidària. Les aportacions de la gent van permetre recaptar l’any passat 4.000 quilos, que van suposar atendre les necessitats bàsiques de 119 persones, pertanyents a 46 famílies.



Óscar Guillen, un dels artífexs del recapte, va informar a Diari Més que en aquesta iniciativa solidària, en la qual intervenen diversos sectors de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau, participaran prop de 150 voluntaris.



Com a tasca prèvia, uns dies abans de procedir a la recollida dels aliments i d’higiene personal, els voluntaris han introduït a les bústies dels edificis del barri fullets explicatius, acompanyats d’una bossa de plàstic perquè els veïns puguin dipositar les seves donacions. Guillen, va explicar que, el dissabte, la presència al carrer serà física, ja que posaran sis punts de recollida en espais estratègics del barri. Les persones que vulguin fer la seva aportació podran dirigir-se a aquests punts entre les 10 del matí i les 13 hores.



Per altra banda, els voluntaris també visitaran els veïns a casa seva. «Anem porta a porta, sempre que podem, i com molta gent del barri ja està acostumada perquè coneix aquesta activitat, ja ens espera amb la bossa preparada», va dir Guillen. Uns voluntaris s’encarregaran de recollir els donatius, altres els traslladaran a la parròquia i un tercer grup procedirà a classificar-los en funció del producte. «L’objectiu és poder distribuir els aliments i el material d’higiene personal durant tot l’any, i és per aquest motiu que demanem productes que triguin temps a caducar, tot i que també demanem llet, que té un període de durada d’uns quatre mesos», va subratllar aquest membre de Càritas.



Per fer la distribució de les donacions rebudes entre les persones demandants d’aquest suport que ofereix Càritas, els organitzadors utilitzen un sistema per punts. Guillen, va explicar que «els donem en funció de diversos factors, com el nombre de membres de la família o la seva situació econòmica: en molts casos, els ingressos són nuls». També, periòdicament «fem un seguiment de la situació de les famílies per veure com podem ajudar-les», va dir Guillem, qui es va mostrar convençut que, un any més, la gent col·laborarà.