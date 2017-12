L'Ajuntament de Tarragona eliminarà els contenidors soterrats per obsolets

L’Autoritat Portuària canviarà els del Serrallo i Moll de Costa per uns de superfície a inicis del pròxim any

L’Ajuntament de Tarragona suprimirà 240 contenidors soterrats i els substituirà per altres de superfície, onze anys després d’haver-los col·locat en diversos punts del centre de la ciutat, on es troben la majoria, i als barris de Ponent, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, amb participació dels Fons de Cohesió de la Unió Europea. La mesura afecta a prop de 240 contenidors. El motiu del canvi és la finalització del període de vida útil i el fet que hagin quedat obsolets, va informar

l’Ajuntament a aquesta redacció.



Per altra banda, a inicis del pròxim any l’Autoritat Portuària procedirà a la substitució dels contenidors soterrats existents al barri del Serrallo i al Moll de Costa. En el seu lloc es posaran altres de superfície que es consideren més efectius.



L’Ajuntament va indicar que, a més de l’obsolescència dels contenidors soterrats, altres motius per procedir a la seva supressió són que, amb el pas del temps, aquest sistema és motiu de queixes de veïns pel soroll que genera la retirada del seu contingut a l’hora de buidar-los, a més d’olors molestes que produeixen. A més, segons va puntualitzar el govern municipal, els ciutadans confonen, més que altres models, quan procedeixen a dipositar les deixalles i, en conseqüència, aquesta acció no es fa en condicions i perjudica la recollida selectiva.



La primera fase d’instal·lació d’illes de contenidors soterrats es va dur a terme entre el juliol del 2006 i el febrer dels 2007. El primer conjunt es va ubicar al barri de Sant Pere i Sant Pau, fet que va generar gran expectació.



La principal problemàtica que planteja aquest sistema és que la part mòbil, de metall, té una vida relativament curta, d’aproximadament deu anys, tant pel pas del temps com per la degradació del material amb els quals estan construïts. El mes de juliol del 2016 l’Ajuntament va informar que els tècnics municipals van valorar dues possibilitats: reposar els contenidors o eliminar-los. Finalment, s’ha optat per la segona de les opcions. A més de procedir a la seva retirada, els forats, de tres metres de profunditat, seran reomplerts amb formigó.



De les 95 illes de contenidors que es van construir en la primera fase, 61 estan localitzades al centre de la ciutat, 24 es troben als barris de Ponent, 6 a Sant Pere i Sant Pau i 4 a Sant Salvador. Tot i que l’Ajuntament no ho va especificar , les illes construïdes posteriorment, però que ja han arribat a una edat adulta, també podrien ser desmantellats en els pròxims mesos. La construcció de les 95 primeres illes van tenir un cost de 7.118.071 milions d’euros. Aquesta quantia va ser finançada al 80% amb els Fons de Cohesió de la Unió Europea i l’altre 20% per l’Ajuntament, que ara haurà de fer una important inversió econòmica per substituir els contenidors soterrats pels nous.