L'Ajuntament proposa una segona opció al Cor Ciutat de Tarragona

L’entitat vol una solució immediata, ja que no podria anar a la Tabacalera fins d’aquí a dos anys

Actualitzada 11/12/2017 a les 19:45

El Cor Ciutat de Tarragona ha valorat de manera positiva la possibilitat de traslladar els assajos i les seves activitats a un dels magatzems de la Tabacalera, però reclama una solució immediata, ja que la primera de les opcions que li ha proposat l’Ajuntament no podria ser una realitat fins d’aquí a dos anys. La presidenta de l’entitat, Margarida Aniorte, es va mostrar «optimista» després de la visita a les instal·lacions de la Tabacalera, acompanyada de tècnics municipals, però va assegurar a aquesta redacció que el Cor necessita un local amb urgència. L’Ajuntament li va traslladar una segona opció a curt termini, proposta que l’entitat valorarà en els pròxims dies.



El Cor Ciutat de Tarragona ha realitzat els seus assajos a l’Antiga Audiència els darrers vint anys, però la protesta d’un veí, que va denunciar l’existència de sorolls molestos, va haver d’abandonar l’edifici de la plaça del Pallol fa tan sols uns dies. Després de la visita a un dels magatzems de la Tabacalera, Aniorte va afirmar que l’espai ofert per l’Ajuntament a l’antiga fàbrica de tabacs «és una sala diàfana, gran, d’uns 700 metres quadrats, però hauria de ser adaptada». «L’espai té possibilitats», va dir la presidenta de l’entitat, qui va subratllar que no el contemplen com «una solució immediata». Al magatzem proposat «s’haurien de fer obres per tal d’insonoritzar-lo i, fins i tot, no té lavabos, i l’Ajuntament trigaria uns dos anys a adequar-lo a les necessitats del Cor».



Aniorte va remarcar que «nosaltres necessitem una solució ràpida i, per aquest motiu, l’opció d’anar a la Tabacalera no ens serveix ara per ara, però podria ser vàlida en el futur».



Per altra banda, Aniorte va dir que «un espai de 700 metres quadrats tampoc ens aniria bé per assajar», donat que les dimensions serien excessives per l’activitat que l’entitat du a terme. La presidenta del Cor va recordar que «assagem totes les setmanes i, per aquest motiu, necessitem una solució amb urgència, que arribi els més aviat possible».



Amb caràcter provisional, els Rossinyols, format pels cantaires de menor edat, el cor Adagio i les classes de cant es fan al bar del Teatre Metropol, mentre que el cor d’adults assaja en un espai de l’Antiga Audiència diferent del que era l’habitual.