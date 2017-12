El tall de trànsit al Vial Bryant no es farà efectiu fins dijous

Les baixes temperatures retarden la col·locació del tram 9 de la passarel·la Port-Ciutat de Tarragona

Redacció

Actualitzada 12/12/2017 a les 16:36

La col·locació del tram 9 de la Passarel·la Port-Ciutat, que unirà la zona de la Baixada del Toro amb el passeig marítim del Miracle, s'ha vist afectada per les condicions climatològiques dels darrers dies. A causa de les baixes temperatures, la pintura dels subtrams metàl·lics encara no està eixuta i no es poden traslladar a Tarragona.



D'aquesta manera, el tancament al trànsit del Vial Bryant ha patit algunes modificacions i no es farà efectiu fins dijous 14 de desembre a les 9 hores i romandrà tancat fins dimarts 19 de desembre a les 7 hores. L’obertura al tràfic està prevista el mateix dimarts a les 8 del matí.