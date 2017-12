El Suprem ratifica la sentència de tres mesos de presó als encausats pel cas Bershka

La regidora de la CUP, Laia Estrada, és un dels condemnats i segons els serveis jurídics municipals, hauria de deixar la seva acta al plenari

Redacció

12/12/2017

La Sala II del Tribunal Suprem ha ratificat la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Tarragona contra els tres activistes encausats pel denominat cas Bershka. Es tracta de Laia Estrada, Santiago Fortuny i Diego Corredor, acusats d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat durant un acte de protesta, el 2009, davant l'establiment comercial de roba femenina de la rambla Nova de Tarragona.



La protesta, que es va realitzar durant el període de rebaixes, denunciava com a violència de gènere la pressió estètica exercida pels establiments comercials de dona femenina. La protesta va fer-se davant de diversos comerços i en el cas del Bershka es van fer pintades a l'aparador. Durant la intervenció de la Guàrdia Urbana es van registrar moments de molta tensió que va acabar també amb denúncies per lesions presentades per part dels manifestants (i que no van prosperar).



La sentència que ara ratifica el Suprem condemna els tres activistes a la pena de presó de 3 mesos (que no hauran de complir), i a indemnitzar, de manera conjunta, amb 2.500 euros a quatre agents «per les lesions sofertes». La sentència també obligava a abonar 150 euros a un dels agents per unes ulleres, que van quedar malmeses. El tribunal també obliga als recurrents a fer-se càrrec de les costes judicials corresponents.



Segons la ratificació dictada pel Suprem, la sentència de l'Audiència Provincial, de desembre del 2016, va complir correctament amb l'anàlisi dels testimonis i les proves, «fins a la sacietat, val a dir», indica el Suprem. Assenyala també que les imatges aportades pels recurrents corresponen a vídeos que van ser editats i que les proves afegides (enregistraments i testimonis de dos periodistes de TV3), no corroboren la versió dels tres encausats.



Un dels aspectes conflictius relacionats amb aquest cas és la situació política en la qual queda la regidora de la CUP, Laia Estrada. Quan es va produir la sentència de l'Audiència Provincial, que estableix la inhabilitació especial pel sufragi passiu durant le període de condemna, Estrada va argumentar que no es tractava d'una sentència ferma i que la inhabilitació es referia a la presentació com a candidata (i per tres mesos).



Però els serveis jurídics municipals van elaborar un informe en què assenyalaven que la condemna a tres mesos de presó per un delicte (encara que no hagués de complir-la per la manca d'antecedents i el període inferior a dos anys), era incompatible amb ostentar l'acta com a regidora al plenari municipal.



Per la seva part, Estrada també va indicar que només renunciaria com a regidora si en la condemna ferma també hi havia una ordre del jutge perquè això passes.



La ratificació de la sentència s'ha conegut aquest dimarts al migdia i ara caldrà esperar al fet que, una vegada estudiada, tant la regidora com l'equip de govern valorin de quina manera afectarà això a l'estructura política municipal.