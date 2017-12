Campdepadrós tem que les llistes separades puguin perjudicar el sobiranisme

El cap de llista per Tarragona sosté que la llista unitària amb ERC i la CUP hauria ajudat a obtenir millors resultats el 21-D

Coincidint amb l'hemisferi de la campanya, el cap de llista per Tarragona de Junts per Catalunya (JxCat), Eusebi Campdepadrós, s'ha mostrat convençut que la llista unitària, amb ERC i la CUP, hauria ajudat el sobiranisme a aconseguir millors resultat en aquestes eleccions del 21-D i que hauria estat una resposta contundent a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució contra l'autogovern català. «N'estava concebut abans però ara encara ho estic més», ha assegurat. «La millor manera de tornar la bufetada que ha suposat per al país el 155, seria tornar-los a plantificar la totalitat del Govern que van destituir il·legalment al Parlament per la via de les urnes», ha defensat el candidat de la llista del president. Campdepadrós ha apuntat que treballen perquè la llista del president sigui la més votada, també dins del bloc independentista, per refermar la figura de Puigdemont davant de l'estat espanyol i en l'àmbit europeu i internacional.



Eusebi Campdepadrós ha insistit que, quan s'arriba a la meitat de la campanya electoral del 21-D, està més convençut que abans que la llista unitària hauria estat una millor opció per al bloc sobiranista en aquestes eleccions. «Ara tenim el que tenim i entre tots plegats, el bloc a favor de la independència hem de mirar d'optimitzar al màxim els resultats». El cap de llista per Tarragona de JxCat ha defensat que el repartiment de restes de la llei d'Hondt pot «jugar alguna mala passada» als partits independentistes i fer-los perdre algun diputat. «Em sabria greu que per no haver sabut agrupar el vot, alguns d'aquests diputats ballés».



Tanmateix Campdepadrós però ha apuntat que es buscarà treure el millor resultat possible com la resta de candidatures independentistes. «Ja que no ha estat possible la llista única encapçalada per tot el Govern, el més potent és que la llista del president guanyi, tant a nivell intern com a nivell espanyol ja que se l'han volgut treure de sobre», ha defensat el candidat.