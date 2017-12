Abelló denuncia l'abandonament de la zona pròxima al Cementiri

El PDeCAT denuncia manca de neteja i manteniment

Redacció

Actualitzada 12/12/2017 a les 12:06

El Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) a l’Ajuntament de Tarragona ha reclamat a l’equip de govern (PSC-PP) que posi fi a l’abandonament que pateix la part posterior del carrer Rovira i Virgili, la més pròxima al cementiri.



«Hi ha vida més enllà del pont de l’autovia A-7», ha afirmat el portaveu del PDeCAT, Albert Abelló, que explica que tothom que camini pel carrer Rovira i Virgili «serà testimoni que un cop s’arriba al pont de l’autovia la degradació de les voreres i la manca de neteja». «Fins i tot, tot i estar parlant del mateix carrer, la tipologia de paviment canvia», ha assenyalat.



Des del PDeCAT s’ha reclamat que es doni resposta a les reiterades demandes de l’Associació de Veïns Aqüeducte, l’entitat veïnal d’aquesta zona del centre de la ciutat. «El servei només passa un cop per setmana i pels carrers de l’interior la freqüència encara és més baixa», ha explicat Abelló, que ha recordat que el passat setembre els veïns i veïnes van haver de suportar la presència d’una rata morta a la vorera durant cinc dies.



PDeCat apunta que una altra de les greus problemàtiques d’aquesta zona és la gran acumulació de brutícia en els vorals de l’autovia. «S’hi acumula tota mena de porqueria que provoca, sobretot a l’estiu, l’aparició de plagues de rates», ha assegurat Abelló, que ha sol·licitat a Foment la neteja urgent d’aquests vorals així com les reivindicades pantalles de protecció acústica. «Els veïns i veïnes fa molts anys que estan suportant una alta contaminació acústica» ha recordat.



Des del Grup Municipal també s’ha reclamat l’arranjament de les voreres d’aquesta part del carrer Rovira i Virgili, les quals presenten nombroses rajoles trencades i aixecades. «Es tracta d’actuacions que no suposen grans inversions econòmiques, dur-les a terme només depèn de la voluntat política», ha conclòs Abelló.