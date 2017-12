Unes 200 persones es manifesten a Tarragona contra les maniobres de l'exèrcit espanyol al territori

La protesta, convocada per la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, ha aplegat prop de 200 persones

«Els exèrcits mai poden ser garantia de pau». Aquesta és una de les moltes frases que s'han escoltat a la concentració que s'ha fet als Despullats aquest dilluns a la tarda. Convocada per la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau ha reunit prop de dues-centes persones. Després de la lectura d'un comunicat per l'actor Oriol Grau, que ha seguit amb crits de «fora les forces d'ocupació», els concentrats s'han dirigit cap a la Delegació de Defensa, a la Rambla Vella, on s'ha repetit la lectura del comunicat.



«Mostrem el nostre rebuig a les maniobres militars previstes a Tarragona», ha dit Grau, per afegir que «segons hem sabut pels mitjans de comunicació, entre l'11 i el 15 de desembre les unitats de defensa antiaèries de l'exèrcit espanyol desplegaran a Tarragona i Reus l'operació Eagle Eye, unes maniobres destinades a provar les capacitats dels exèrcits de terra, mar i de l'armada».



Els antimilitaristes han recalcat que «nosaltres estem en contra de tots els exèrcits» i han subratllat que les maniobres «coincideixen amb la situació política que viu Catalunya i amb la convocatòria d'eleccions autonòmiques el 21 de desembre, però no ens enganyem, mai no han marxat». «La Delegació de Defensa era i és a la Rambla Vella», ha llegit Grau. En un apartat del comunicat s'ha indicat quines activitats com les maniobres militars d'aquests dies al Camp de Tarragona «responen a l'interès de perpetuació de l'exèrcit i de la indústria armamentística, i contribueixen a mantenir la ingent despesa militar espanyola, un vergonyós malbaratament que segons dades del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, ascendeix a 18.776 milions d'euros, el que representa 51,4 milions diaris i un 1,64% del PIB».



Una de les persones que han participat a la protesta duia penjades al coll dos cartells on es llegia «dos míssils és igual a una escola» i «tres tancs és igual a un hospital». Mentrestant, un dels intervinents ha dit que amb les maniobres «intenten atemorir amb una demostració de força per fer-nos callar». «Nosaltres estem a favor del diàleg i de debatre les idees per solucionar els conflictes», ha comparat.