«Si guanyen els unionistes, tornarem al passat i destruiran la cultura i l'educació»

El número 1 dels cupaires afirma que «els partits del bloc del 155 estan fent una campanya basada en la por»

Actualitzada 10/12/2017 a les 19:33

—Per primera vegada és cap de llista en unes eleccions.

—A la CUP no hi ha gent que estigui al davant o al darrera. Cada un ocupa el seu perfil i pot fer qualsevol tasca. No em ve de nou parlar amb mitjans, cosa que faig des dels 15 anys, quan militava a Maulets.



—Què pensa quan un rival polític que es presenta a les eleccions –Xavier García Albiol– diu «a por ellos»?

—Estem veient que el bloc unionista fa un discurs racista. Diuen que Catalunya està dividida en dos blocs, com en els anys seixanta, però és fals. Hi ha moltes famílies d’origen castellà que tenen membres independentistes i jo tinc excompanys de classe, de Reus de tota la vida, que són unionistes. En deu anys han vingut a Catalunya 1,5 milions de persones de fora a les quals se’ls segrega els seus drets, com amb lleis que els excloïen de la sanitat.



—Considera que per part d’alguns la campanya està sent especialment virulenta?

—No és una campanya de partits, és una campanya de l’Estat. Aquestes eleccions són una farsa. Cospedal ha dit que són perquè guanyi el bloc constitucionalista. L’Estat vol guanyar-les amb una campanya de la por. Prohibeix als iaios que es concentrin a Reus amb llaços grocs i permet que TV1 no posi un anunci nostre. És la campanya d’un Estat policial, judicial i, fins i tot, alguna persona de l’Església diu que ens excomunicarà. Sóc historiador i sé que l’Estat espanyol sempre ha actuat així. La diferència és que estem al segle XXI i la gent no tolera segons quines coses. L’important és que institucions com el Parlament, els ajuntaments i els consells comarcals vagin en al mateixa direcció.



—Què passarà si guanyen els unionistes?

—Tornarem al passat. Desarticularan les estructures que ens permeten viure amb una mica de dignitat. Un partit diu que desmuntarà la conselleria de Cultura. Diuen que l’escola s’adoctrina, però diuen que no és adoctrinament quan a classe d’economia es diu que el capitalisme és l’únic sistema viable. Ja veiem que està passant amb les obres d’art de Sixena per aplicació del 155. . No es fa el mateix amb obres que estan a museus de Madrid.



—Des de l’aplicació del 155 han marxat de Catalunya unes 900 empreses.

—Hi ha elements que han jugat més que el procés. L’Estat va fer un decret llei per facilitar a les empreses que marxin de Catalunya. És el mateix que la Caixa estigui a Barcelona o a València. Les empreses no paguen impostos aquí, sinó en paradisos fiscals. Si tan important és que estiguin a Barcelona, Corunya o Cadis, perquè no fan una llei per tal que els impostos es quedin aquí i que els beneficis repercuteixen més aquí. Aquest és el debat i no rescatar bancs, com s’ha fet des d’una aparent normalitat.



—La CUP aposta per la unilateralitat.

—La unilateralitat és una opció de construir la República. Emplacem la resta de forces sobiranistes al fet que apostin decididament per la unilateralitat i la República perquè això és continuar amb el Parlament que l’ha aprovat. Demanem a ERC i Junts per Catalunya que continuïn la feina iniciada al Parlament i que va ser refrendada l’1–O.



—Quin programa té la CUP per les comarques de Tarragona?

—En el territori hi ha moltes problemàtiques, com el transvasament de l’Ebre. La CUP va ser l’única que es va mostrar en contra de trasvasaments a totes les conques. També tenim parcs eòlics que afecten comarques com la Terra Alta. Nosaltres som partidaris d’aplicar una moratòria per fer una nova normativa. Els molins no són energies netes perquè espatllen el paisatge i els diners que generen van a butxaques privades. I demanem el tancament de les centrals nuclears i buscar formes energètiques més socialitzades En aquesta pròxima legislatura s’ha de fer camí cap a un procés constituent. Tenim molts problemes estructurals en el nostre territori.



—Posim algun exemple.

—Hem de dissuadir d’aplicar el model turístic de sol i platja i que es destini més inversió a l’aeroport. O tenir en compte que tenim una indústria envellida que en qualsevol moment pot tancar. S’ha d’avançar en nous models i establir un procés de debat.



—No són els únics apartats on la CUP vol introduir canvis.

—Hi ha moltes qüestions generals, com el model sanitari. Un exemple és el cas Innova, en Reus. Amb diners públics es fomenta que la gent vagi a les mútues. També, que hi hagi barracons en escoles molt pròximes a on es construeix l’Anella Mediterrània. Aquests són aspectes que s’han d’afrontar. I el fet que el Baix Penedès sigui la comarca de Catalunya amb més atur i s’hagi convertit en una comarca dormitori de Barcelona.



—Imagino que també els preocupa l’estat de les infraestructures.

—El Corredor del Mediterrani avança a càmera lenta i amb sobrecostos indignants, l’A-7 es fa per trams i el servei de rodalies és deficitari. Agafar un rodalies de Tarragona a Barcelona costa 16 euros, quan si quatre persones van en cotxe surt més barato.



—Com valora l’1-O?

—Van poder votar tots els ciutadans, tinguessin el color de pell que tinguessis o de qualsevol religió. El nostre projecte de República és resultat d’un acord del Parlament per a tota la població. En aquestes eleccions s’ha de convalidar el referèndum. Contra el racisme, inclusió. Hem de construir una República social.