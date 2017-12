Relacionen al detingut per l'atracament de la gasolinera d'Iguña com a possible autor d'un robatori a Tarragona

La Guàrdia Civil relaciona a l'individu amb almenys quatre robatoris més similars a gasolineres de poblacions de Barcelona, Castelló i Saragossa

La Guàrdia Civil relaciona el detingut pel robatori de la gasolinera d'Arenas de Iguña, a finals de novembre, amb altres fets similars a Olesa de Montserrat i el Prat de Llobregat (Baix Llobregat), així com un altre possible a Tarragona.



El 29 de novembre es va informar que un home de 31 anys i veí de Barcelona va ser detingut per la Guàrdia Civil trenta minuts després d'atracar la gasolinera que hi ha entre Molledo i Arenas de Iguña, de la qual es va emportar 200 euros després d'amenaçar els seus treballadors amb una pistola.



L'Institut Armat explica en un comunicat de premsa que ha pogut determinar que aquest home, que va ingressar a presó preventiva per ordre judicial, és el suposat responsable d'almenys quatre robatoris més similars a gasolineres de poblacions de Barcelona, Castelló i Saragossa.



I no es descarta la seva autoria en altres tres comesos a Albacete i Tarragona, a un supermercat i dues gasolineres.



Després de la detenció d'aquest home al barri de la Serra de la localitat d'Hoznayo (Entrambasaguas, Cantàbria) i la inspecció en el vehicle utilitzat en la fugida, els agents van trobar gran part dels diners sostret a la gasolinera, així com una peça de vestir que va poder utilitzar en el robatori.



També hi havia la pistola, que va resultar ser simulada.



Per l'intercanvi d'informació entre cossos policials, la Guàrdia Civil de Cantàbria va poder saber que hi havia almenys quatre fets delictius similars més en què aquest detingut podia ser l'autor.



D'aquesta manera, entre el dia 15 i el 23 de novembre es van cometre robatoris amb violència i intimidació en gasolineres situades a les localitats d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), utilitzant una arma blanca, al Prat de Llobregat (Baix Llobregat), amb una pistola amb la qual va intimidar un dels empleats, i a Benicarló (Castelló), utilitzant violència verbal.



La Guàrdia Civil també es refereix a un altre robatori a Pina de Ebro (Saragossa), en què es va utilitzar una pistola de color negre.



En aquests fets es va denunciar la sostracció de quantitats que van oscil·lar entre 100 i 500 euros, i es van aconseguir proves que, segons la Guàrdia Civil, apunten que el presumpte autor va ser l'home detingut a Cantàbria.



Igualment es sospita la seva presumpta participació en altres dos robatoris comesos a La Roda (Albacete) i a Requena (València) el 28 de novembre, un dia abans del de Cantàbria.



No es descarta la seva autoria en un altre robatori en una gasolinera de Tarragona i els Mossos d'Esquadra han sol·licitat dades sobre la detenció realitzada a Cantàbria.