Prop de 300 persones celebren la festa de la Mare de Déu de Loreto

El santuari va acollir una eucaristia i un aperitiu

Actualitzada 10/12/2017 a les 22:02

Centenars de persones es van apropar ahir al migdia fins al Santuari de Nostra Senyora de Loreto per celebrar la festivitat de la seva patrona. Va ser a la una del migdia que es va iniciar l’eucaristia davant de les prop de 300 persones que es van aplegar al singular santuari tarragoní de la mà del pare Mario Buonanno, qui destaca que és una festa «entranyable».



«És un motiu per reunir amics i familiars i, de pas, felicitar el Nadal», explica Buonanno. Posteriorment, la celebració es va allargar amb el tradicional aperitiu, organitzat i elaborat per l’Associació Amics de Loreto, els mateixos que impulsen el Telèfon de l’Amistat, un servei posat en marxa l’any 1978 a disposició de totes aquelles persones que, per motius diversos, necessiten posar-se en contacte amb algú per rebre ajuda o consells.



«Truquen tot tipus de persones, des de gent que se sent sola o atabalada, a persones amb problemes d’alcohol o depressió», explica el pare Mario Buonnano, que afegeix: «N’hi ha que tan sols necessiten parlar i els has de tranquil·litzar, mentre que a d’altres els ajudem a trobar una solució». Cada dia, el telèfon rep entre 3 i 4 trucades.