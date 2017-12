Un estudi de la URV adverteix del perill potencial de determinada roba esportiva

La investigació ha trobat que a teixits com el polièster de les samarretes esportives hi ha antimoni per damunt dels límits permesos

EFE

Actualitzada 11/12/2017 a les 11:45

Científics de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona (Tarragonès) han avaluat per primera vegada els riscos per a la salut derivats de vestir algunes peces esportives fetes amb teixits que contenen metalls i que, en contacte directe amb la pell, podrien ser potencialment perillosos si el seu ús és continuat.



Els investigadors de la URV han analitzat la composició de gairebé 150 peces adquirides en diferents botigues de Tarragona i Reus (Baix Camp), des de supermercats fins a establiments de roba de marca.



Els investigadors han identificat algunes peces que, en contacte directe amb la pell, podrien ser potencialment perilloses si la persona que les porta ho fes de forma continuada, com és el cas de roba de polièster -el teixit que s'utilitza a les samarretes esportives, per exemple-, en què han detectat una presència d'antimoni que, en alguns casos, està per damunt dels límits permesos.



Els investigadors -Joaquim Rovira, Martí Nadal, Josep Lluís Domingo i Marta Schuhmacher- pertanyen al grup d'investigació TecnATox (Centre de Tecnologia Ambiental Alimentaria i Toxicològica), i per dur a terme la seva tesi van utilitzar l'espectrometria de masses d'acoblament inductiu, que els va permetre aïllar els components de la roba i identificar quins metalls conté.



Posteriorment, van generar suor artificial per comprovar si els metalls que hi ha en els teixits es desprenen de la roba en contacte amb la suor i si s'impregnen a la pell en un procés de migració.



També van usar procediments que els van permetre detectar nanopartícules de plata i titani en els teixits a través del microscopi electrònic, i després van avaluar els riscos que la presència aquests metalls analitzats té per a la salut. Segons ha informat la URV, els investigadors van estudiar gairebé 30 metalls diferents que contenien els teixits i els seus efectes quan interactuen amb la pell.



Encara que els riscos derivats de l'exposició dèrmica a alguns metalls tòxics tradicionalment sempre s'han considerat residuals, aquest treball posa de manifest, segons els científics, que en algunes peces de poliamida negra es troben nivells elevats de cromo i altres peces de color verd, blau o marró inclouen alts nivells de coure.



També van detectar la presència de nanopartícules de plata i de titani en diverses peces de roba, de les quals encara es desconeixen els efectes tòxics. De tots els resultats, el que ha posat en alerta els investigadors ha estat el derivat de la presència d'antimoni en algunes peces de polièster.



Segons els investigadors, aquest metall s'utilitza com a catalitzador per fabricar fibres de polièster i és habitual que deixi residus en el procés de fabricació de la roba.



Els efectes de l'antimoni en contacte amb la pell es tradueixen en algunes afectacions dèrmiques, així com problemes en el tracte gastrointestinal i en l'aparell reproductor.



De fet, l'Agència Internacional d'Investigació sobre Càncer (IARC) ha classificat el triòxid d'antimoni com un metall possiblement cancerigen per a les persones.