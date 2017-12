La modificació del POUM permet posar ascensors privats en espais públics

Una normativa de la Generalitat ho autoritza, sempre que sigui possible econòmicament i tècnicament, per facilitar l’accessibilitat dels veïns

Els edificis de Tarragona que no disposin d’ascensor podran tenir-lo ocupant espais públics, sempre que es compleixin una sèrie de requeriments. Aquesta és la conseqüència d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que ha fet l’Ajuntament. L’objectiu és millorar l’accessibilitat en els edificis d’habitatges existents, mitjançant la incorporació d’ascensors o qualsevol altre element que garanteixi la supressió de les barreres arquitectòniques.



La modificació del POUM ha estat possible en aplicació d’un nou reglament de la Generalitat del 2016, que preveu la possibilitat d’ocupar les superfícies d’espais lliures o de domini públic que siguin indispensables per a la instal·lació d’ascensors, així com superfícies comunes d’ús privatiu, com ara vestíbuls, replans, sobrecobertes, sortints i porxos, tant si s’ubiquen al sòl com al subsòl o a la volada, quan no sigui viable, tècnicament o econòmicament, cap altra solució i sempre que quedi assegurada la funcionalitat dels espais lliures.



De fet, el passat mes de juliol l’Ajuntament ja es va plantejar donar la primera llicència en la història de la ciutat per construir un ascensor privat a la via pública, concretament en un bloc d’habitatges del carrer Goya. En aquella ocasió, el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, va manifestar a aquesta redacció que «es tracta d’un cas que reuneix totes les casuístiques necessàries per donar aquesta llicència». Milà va apuntar en aquella ocasió que «és possible que més comunitats ho demanin, però nosaltres analitzarem cas per cas i determinarem si és possible fer-ho segons el reglament vigent».



L’objectiu que persegueix aquesta mesura és eliminar les barreres arquitectòniques dels edificis construïts amb anterioritat a la normativa vigent.

Al terme municipal de Tarragona existeixen promocions d’habitatge que no disposen d’itineraris d’accés practicables, segons es determina a les normes de supressió de barreres arquitectòniques actuals, i que la mateixa tipologia edificatòria impossibilita poder disposar d’ascensor o altres sistemes a l’interior de l’edifici per a suprimir les citades barreres.



L’Ajuntament considera que, amb la modificació puntual del POUM que s’ha fet, es dóna resposta a les creixents demandes socials d’una població cada vegada més envellida. La normativa estableix que l’ascensor s’haurà de situar, amb caràcter prioritari, a l’interior de l’edifici, però, de manera excepcional, i sempre que es justifiqui amb un informe tècnic, es podrà construir en l’exterior de l’immoble.