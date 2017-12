La Guàrdia Urbana de Tarragona celebra el seu 160 aniversari

El conseller de Seguretat Ciutadana, Javier Villamayor, ha destacat la posada en marxa de les càmeres de videovigilància,entre altres accions

Redacció

Actualitzada 11/12/2017 a les 15:34

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha celebrat aquest migdia el seu 160 anversari d'història. El conseller de Seguretat Ciutadana, Javier Villamayor, ha fet balanç d’un any en què destaca la posada en marxa de les càmeres de videovigilància, el treball comunitari d’atenció a les víctimes de violència de gènere i l’actuació coordinada amb Mossos d’Esquadra per combatre el vandalisme a les escoles i altres punts de la ciutat.



Per la seva part, l’Intendent Major de la Guàrdia Urbana, Enrique Fernández Ferreira, ha destacat la nul·la sinistralitat en les vies urbanes. En concret, s’ha reduït un 2%, amb una reducció del 24% dels ferits greus i del 28% en els atropellaments, aconseguint que no s’hagi produït la mort de cap persona en accident de trànsit.



El màxim responsable del cós policial també ha remarcat els 1.800 serveis realitzats durant la campanya de platges i la realització de controls de velocitat a més de 53.000 vehicles, amb el resultat de més de 3.300 denúncies per excés de velocitat. Una altra de les dades importants és les 3.000 proves d’alcoholèmia i drogues a conductors, tramitant 260 denúncies.



Durant el primer trimestre de l’any 2018, se celebrarà un acte on es lliuraran les distincions als cinc agents que porten 30 anys de servei i els 10 que en porten 25 i que està contemplat al Reglament de distincions de la Guàrdia Urbana.